Tapeta powraca w wielkim stylu

Tapeta dla wielu kojarzy się z dzieciństwem, gdzie królowała w polskich domach. Jej następcą zostały farby, które na długo zagościły na ścianach. Podobnie jak w modzie, tak i w dekoracji wnętrz mamy do czynienia z powrotami do lat świetności. Tak samo jest z tapetami, które to na nowo zachwycają swoim stylem i upiększają nasze domy.

Tapety kiedyś były zmorą. Ich cena była o wiele niższa, niż farb, dzięki czemu na dobre zagościły na ścianach. Wzory wykorzystywane w Polsce za czasów PRL-u pozostawiały wiele do życzenia, jednak wraz z rozwojem technologii wracają do swojej świetności, chociażby za sprawą dobrze znanych fototapet. Tapety na ścianę. Hit, czy kit? Rozkwit tapet miał miejsce we Francji w 1700 roku, kiedy Jean Papillon rozpoczął produkcję tapet z powtarzającym się wzorem. Chwilę później tapety królowały we francuskich salonach, po czym docierały do innych krajów. Moda na vintage powraca, a co za tym idzie, wracają także na ścianę tapety. Kiedyś znienawidzone przez nas wzory zachwycają swoimi strukturami, bo obecnie rolę odgrywają także materiały, z jakich są produkowane. Zmienia się także sposób ich wykorzystywania. Nie królują na wszystkich ścianach tak, jak kiedyś. Przejmują miejsce nie tylko farb, ale i obrazów, dzięki coraz lepszym technikom druku. Za sprawą nowych technologii ulepszane są nie tylko wzory, ale i materiały, na których umieszczane są motywy tłoczeń lub też obrazy 3D i to one odpowiadają za upiększenie wnętrz na centralnych ścianach. Tapety Bimago to szeroka paleta kolorów i motywów, które upiększą wnętrze nawet tych najbardziej wymagających. Wśród dostępnych modeli znajdziemy te tradycyjne, mocowane na klej, a także warianty samoprzylepne łatwiejsze w montażu. Wymagania spełnią także w kwestii wzorów, począwszy od tapet jednokolorowych, przez minimalizm, aż po wzory abstrakcyjne świetne do otwartych przestrzeni. Flizelina następczynią tapet tradycyjnych? Montaż tapet potrafi przysporzyć problemów. Te tradycyjne bywają niestety ciężkie przy docinaniu lub ich poprawianiu na ścianie. Odpowiednikiem, który jest zdecydowanie trwalszy jest tapeta flizelinowa wzbogacona o włókna poliestrowe. To one odpowiadają za trwałość, dzięki której o wiele łatwiejsze jest jej przycinanie lub kształtowanie. Warto jednak pamiętać, że flizelina jest grubszym materiałem od papieru w standardowych tapetach z racji dwóch warstw. Sprawiają, że są nie tylko bardziej wytrzymałe, ale i lepiej kryją nierówności na ścianach. Przy ich montażu należy zaopatrzyć się w odpowiedni klej, który zadba o prawidłowe mocowanie do powierzchni.

