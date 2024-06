 Twój ogród, nasza pasja. Profesjonalne projektowanie i zakładanie ogrodów

Dwadzieścia lat doświadczenia na rynku, setki wykonanych projektów ogrodów i równa im liczba realizacji. Do założenia ogrodu nie wystarczy tylko pasja i chęci. Trzeba też mieć odpowiednią wiedzę, dzięki której unikniemy czasami naprawdę przykrych niespodzianek. Zobacz zdjęcia.

Anna Andrearczyk, architekt krajobrazu, właścicielka firmy Ogrodnia, projektuje i zakłada ogrody w Elblągu i okolicach od prawie dwudziestu lat. Łączy pracę projektanta ogrodów i wykonawcy. Dzięki temu wie, na co należy zwrócić uwagę projektując ogród – co się sprawdzi a czego lepiej unikać przy tworzeniu zielonej przestrzeni.

Jedną z gałęzi działalności firmy są prace pielęgnacyjne w ogrodach. Oglądanie zakładanych przez siebie ogrodów daje nie tylko satysfakcję, ale też ogromną dawkę wiedzy. Szczególnie ważne jest to w Elblągu i miejscowościach położonych na Wysoczyźnie Elbląskiej, gdzie dominuje ciężka, gliniasta gleba.

Gdybym chciał założyć ogród i skorzystać z usług Ogrodni – co muszę koniecznie zrobić?

Najlepiej zadzwonić do mnie i umówić się na indywidualne spotkanie. Każdy chce mieć wyjątkowy i niepowtarzalny ogród, dlatego ważne jest ustalenie, co ma się w nim znaleźć. Po obejrzeniu terenu możemy ustalić zakres prac. Zapraszam również do korzystania z usług konsultacji, szczególnie kiedy sami chcemy podjąć się prac związanych z założeniem ogrodu. Wskazówki otrzymane w czasie spotkania mogą zdecydowanie pomóc w poźniejszych pracach.

Jak wygląda praca przy zakładaniu ogrodu?

Jest to na pewno ciężka, fizyczna praca. Wszelkie działania związane z zakładaniem trawnika czy sadzeniem roślin wymagają sprawności i siły fizycznej. Tam, gdzie możemy wspomagamy się sprzętem, są jednak miejsca, gdzie wjechać może już tylko taczka i pozostaje wtedy siła naszych mięśni. Równocześnie jest to bardzo satysfakcjonująca praca. Zakładanie ogrodów pozwala tworzyć coś pięknego z czegoś, co do tej pory często wyglądało jak krajobraz księżycowy. Wprowadzamy życie w przestrzeń często mocno zniszczoną po budowie.

Podobnie jest z pielęgnacją ogrodów. Gdy widzimy efekty naszej pracy czujemy satysfakcję, mimo zmęczenia. Pielęgnacje wykonujemy głównie wiosną i jesienią. Czasami dostajemy do pielęgnacji ogród zapuszczony przez wiele lat i wtedy efekty są najbardziej spektakularne.

Co jest najtrudniejsze przy aranżacji ogrodu?

Jest kilka elementów, które sprawiają trudność. Patrząc na warunki elbląskie zdecydowanie postawiłabym na glebę na jakiej musimy pracować. Cała wschodnia część Elbląga oraz Wysoczyzna Elbląska to głównie glina. To nie jest łatwy teren do przekształcenia w żyjący ogród. Trzeba przemyśleć jak zapanować nad nadmiarem wody lub jej brakiem, jak dużo gruntu wymienić a gdy to jest niemożliwe, które rośliny posadzić, żeby miały szansę przeżyć.

Kolejnym wyzwaniem jest ukształtowanie terenu, często zdarzają się ogrody na pochyłych terenach lub ze skarpami. Wtedy bardzo pomocny jest projekt ogrodu. Projektowanie ogrodów często pozwala na wczesnym etapie wykorzystać zalety działki i zminimalizować jej wady.

Czy tworzenie ogrodu zawsze wymaga wykonania wcześniej projektu?

Oczywiście, że nie. Niektóre ogrody są bardzo proste. Zakres prac możemy ustalić na jednym spotkaniu. Jednak gdy w grę wchodzi wykonanie nawierzchni, rozwiązanie istniejących problemów na działce, przemyślane wykorzystanie terenu – warto najpierw wykonać projekt.

Możemy zrealizować ogrody bez projektów, chociaż najczęściej są to same trawniki – przy nasadzeniach roślin pewien etap projektowy jest niezbędny. Możemy wykonać ogród z projektu zrobionego przeze mnie czy przez innych projektantów. Projekt ogrodu daje nam też tę zaletę, że możemy prace podzielić na etapy. Nie wszystko trzeba przecież wykonać od razu – prace można rozłożyć nawet na kilka lat.

Warto pamiętać o tym, że nawet jeśli zakładamy ogród bez projektu, nie róbmy tego chaotycznie. Błędy popełnione na początku mszczą się przez kolejne lata, na przykład utrudniając nam pielęgnację ogrodu lub zniechęcając do przebywania w nim. Ogród, w którym źle się czujemy, źle odpoczywamy szybko stanie się z miejsca, które ma dać nam przyjemność i relaks, nieprzyjazną przestrzenią, w której trzeba ciężko pracować.

Co w takim razie trzeba zrobić, żeby ogród był przyjaznym miejscem?

Pomyśleć, jak chcemy go wykorzystywać. Po co on nam tak naprawdę jest. Jeśli lubimy spędzać czas na świeżym powietrzu – zaplanujmy miejsca do siedzenia, najlepiej zadaszone lub zacienione drzewami. W ogrodzie, w którym nie ma cienia, nie odpoczywa się dobrze.

Warto zwrócić uwagę na sadzenie drzew w ogrodzie. Wysoka zieleń zmienia mikroklimat i pozytywnie wpływa na otoczenie. Wszystko oczywiście należy robić z umiarem i wybierać drzewa odpowiednie do wielości działki jaką mamy.

Jeżeli chodzi o późniejszą pielęgnację ogrodu zwróćmy uwagę, czy nie sadzimy za dużo roślin wprost w trawniku. Slalom kosiarką pomiędzy roślinami skutecznie zniechęca do koszenia trawnika.

O czym należy pamiętać zakładając ogród?

Przede wszystkim o dobrym przygotowaniu terenu. Wysiłek włożony na początku zaprocentuje późnej pięknymi roślinami. Im szybciej urosną rośliny, tym łatwiejsza będzie pielęgnacja. Rozrastające się rośliny nie dają miejsca chwastom, dlatego według mnie lepiej zrezygnować z czarnej maty, która często ogranicza wzrost roślin i pozwolić roślinom rozrosnąć się jak najszybciej.

Zrezygnowanie z maty jest szczególnie ważne na działkach gdzie jest glina – rośliny bardzo często po prostu pod matą gniją.

Pamiętajmy też o wykonaniu odpowiednich spadków trawnika, zastanówmy się, czy chcemy siatkę przeciw kretom czy nie. Dobierzmy też odpowiednią do naszych potrzeb mieszankę nasion trawy. Warto zainwestować w mieszankę nasion z odpowiednim składem. Dla niecierpliwych dobrym rozwiązaniem będzie trawnik z rolki. Jest kilka elementów ważnych w czasie prac, odpowiednio wykonane w całości dają efekt przyjaznej przestrzeni.

Jaki termin na zakładanie ogrodu jest najlepszy?

Tak naprawdę prace w terenie możemy prowadzić przez cały, rok pod warunkiem, że nie ma mrozu i śniegu. Przeważnie prace zaczynamy w marcu, kończymy w listopadzie. Rośliny, które kupowane są w doniczkach możemy sadzić przez cały rok – poza czasem, gdy ziemia jest zamarznięta. Te wykopywane z gruntu sadzimy jesienią i wczesną wiosną.

Dla mnie ulubionym okresem do zakładania ogrodu jest lato. W szkółkach dostępne są nowe partie roślin, jest bardzo duży wybór ładnego materiału. Wysoka temperatura przyśpiesza kiełkowanie trawy. Musimy jednak pamiętać, że zarówno rośliny jak i trawnik będą wymagały często podlewania przez pierwsze tygodnie. Ciepło i wilgoć to najlepsze warunki do wzrostu trawy i roślin.

Jakie ogrody są teraz modne?

Każdy ma swój gust i powinien dobrać styl ogrodu do swoich upodobań. Warto dobrze to przemyśleć, ponieważ ogród to inwestycja na lata. Nie jest go tak łatwo zmienić, jak na przykład kolor ścian w salonie. Ogród dojrzewa przez wiele sezonów. Gdy decydujemy się na radykalne zmiany – wracamy tak jakby do punktu zero.

Ogólnie zauważam coraz większe zainteresowanie ogrodami naturalnymi oraz odwrót od ogrodów nowoczesnych. Częściej sadzimy rośliny kwitnące, miododajne, zamiast trawników wykonujemy łąki kwietne. W wielu ogrodach pojawiają się drzewa liściaste dające cień i schronienie ptakom. Dodatkowo zwiększa się zainteresowanie ogrodami użytkowymi. Prawie w każdym ogrodzie powstaje warzywnik a często obok niego szklarnia.

