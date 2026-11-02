WA-MA INKUBATOR: trwa nabór do II cyklu programu. Rozwijaj firmę ze wsparciem eksperckim i dofinansowaniem

Młode firmy z województwa warmińsko-mazurskiego ponownie mogą skorzystać z kompleksowego wsparcia w rozwoju swoich produktów i usług. Trwa nabór do drugiego cyklu projektu WA-MA INKUBATOR - programu, który wspiera przedsiębiorców w rozwijaniu innowacyjnych pomysłów i budowaniu silnej pozycji na rynku.

WA-MA INKUBATOR to projekt dofinansowany w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021- 2027, realizowany przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w partnerstwie z Elbląskim Parkiem Technologicznym oraz Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie. Powstał z myślą o młodych przedsiębiorstwach, które chcą rozwijać działalność, udoskonalać swoje produkty i usługi oraz skuteczniej odpowiadać na potrzeby rynku.

Rozwiń pomysł z pomocą ekspertów

Udział w projekcie to szansa na uzyskanie indywidualnie dopasowanego wsparcia – od pracy nad koncepcją produktu lub usługi, przez weryfikację założeń biznesowych, aż po przygotowanie firmy do dalszego rozwoju. Program obejmuje dwa etapy: inkubację, podczas której przedsiębiorcy pracują nad rozwojem swoich produktów i usług oraz akcelerację, przeznaczoną dla firm, które uzyskają najwyższe oceny w procesie eksperckiej weryfikacji i zostaną zakwalifikowane do kolejnego etapu. Akceleracja pozwoli im jeszcze intensywniej rozwijać działalność i zwiększać konkurencyjność na rynku.

Uczestnicy mogą skorzystać z szerokiego wachlarza usług podstawowych i specjalistycznych, dostosowanych do potrzeb przedsiębiorstwa. Wśród nich znajdują się m.in.:

opieka dedykowanego menadżera wspierającego rozwój firmy;

usługi promocyjne i marketingowe;

wsparcie techniczne, technologiczne i inżynierskie;

doradztwo prawne i księgowe;

pomoc w zakresie wzornictwa przemysłowego;

analiza rynku;

doradztwo rzecznika patentowego.

Istotnym elementem programu jest również możliwość uzyskania dofinansowania na opracowanie produktu lub usługi w wysokości do 70 tys. zł. Łączna wartość wsparcia dostępnego w procesie inkubacji i akceleracji może wynieść około 111 tys. zł na przedsiębiorstwo, zgodnie z zasadami projektu.

Kto może wziąć udział w naborze?

Program jest skierowany do przedsiębiorstw posiadających zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, które do zakończenia procesu inkubacji nie ukończą trzech lat działalności.

To propozycja dla przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać innowacyjne produkty lub usługi, zweryfikować swój pomysł biznesowy, zdobyć specjalistyczną wiedzę i przygotować firmę do kolejnego etapu wzrostu.

W ramach całego projektu zaplanowano trzy cykle inkubacji i akceleracji, w których wsparcie otrzyma łącznie 90 przedsiębiorstw. Drugi cykl programu będzie realizowany od 1 lutego do 30 listopada 2027 r. Udział w inkubacji otwiera możliwość ubiegania się o udział w akceleracji, do której zostaną zakwalifikowane firmy wybrane w procesie oceny eksperckiej.

Nie przegap szansy na rozwój swojej firmy

WA-MA INKUBATOR to nie tylko dostęp do specjalistycznych usług i możliwości finansowania, ale także szansa na uporządkowanie strategii rozwoju, lepsze poznanie rynku oraz dopracowanie produktu lub usługi z myślą o potrzebach klientów.

Trwa nabór do II cyklu projektu WA-MA INKUBATOR. Przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w programie mogą zapoznać się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zasad rekrutacji, warunków uczestnictwa i dostępnego wsparcia na stronie internetowej Elbląskiego Parku Technologicznego:

https://ept.elblag.eu/wama-inkubator.html

Kontakt:

Tel. 55 239 34 67/55 237 47 38

biuro@ept.umelblag.pl

Projekt dofinansowany w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021- 2027.

Projekt WA-MA Inkubator realizowany jest przez Gminę Olsztyn – Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w partnerstwie z Gminą Miasto Elbląg – Elbląskim Parkiem Technologicznym i Warmińsko - Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.