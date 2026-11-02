Ośrodek adopcyjny z nową szefową

Elbląska filia Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego ma nowego kierownika. Małgorzatę Drzewiecką, która po wielu latach zarządzania ośrodkiem, odeszła na emeryturę, zastąpi Mariola Czerpińska, która wygrała konkurs na to stanowisko.

Mariola Czerpińska urodziła się w 1974 r. w Elblągu, Jest absolwentką Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, od 27 lat pracuje w instytucjach pomagających dzieciom i rodzinom. Była pracownikiem socjalnym, kuratorem sądowym, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej czy specjalistą pracy z rodziną. W ostatnich latach w Elbląskim Centrum Usług Społecznych pracowała jako zastępca kierownika Działu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej, następnie jako kierownik Działu Asystentury Rodziny. Była koordynatorem oraz autorem projektów na rzecz rodzin zastępczych, których głównym celem była kampania promująca rodzicielstwo zastępcze. Jest też certyfikowanym trenerem programu PRIDE- "Towarzystwo Przyjaciół Dom".

Od 2 listopada Mariola Czerpińska jest kierownikiem elbląskiej filii Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego, który m.in. przygotowuje i szkoli kandydatów na rodziców adopcyjnych, diagnozuje i kwalifikuje dzieci do adopcji, dba o odpowiedni dobór rodziny, odpowiadającej potrzebom dziecka. Wspiera także rodziców w procesie adopcyjnym i po przysposobieniu dziecka oraz promuję ideę adopcji.

- Szczególnie zależy mi na na tym, aby ośrodek był miejscem otwartym, przyjaznym i rozpoznawalnym w lokalnej społeczności. Chciałabym rozwijać działania promujące adopcję, docierać do osób, które rozważają przyjęcie dziecka do swojej rodziny, oraz pokazywać, że droga do rodzicielstwa adopcyjnego może rozpocząć się od zwykłej rozmowy i zdobycia rzetelnych informacji. Ważne jest dla mnie, abyśmy potrafili rozmawiać o adopcji otwarcie, odpowiedzialnie i z poszanowaniem prywatności dzieci i ich rodzin. Chciałabym, aby nasze działania pomagały przełamywać stereotypy, budować świadomość społeczną i zachęcać do poznawania potrzeb dzieci oczekujących na rodzinę – mówi Mariola Czerpińska. - Adopcja to nie tylko procedura, ale przede wszystkim relacja, odpowiedzialność i szansa na bezpieczne dzieciństwo. Dobro dziecka będzie dla mnie najważniejszym punktem odniesienia w podejmowanych decyzjach.

To nie koniec zmian dotyczących ośrodka. Od niedawna ta instytucja mieści się w nowej siedzibie w budynku delegatury Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Wojska Polskiego. Przeprowadziła się tam z ul. Hetmańskiej. Nr tel. 506 317 182, czynny we wtorki 9.30-17.30, w pozostałe dni powszednie od godz. 7.30 do 15.30.