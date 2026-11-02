Ważne zmiany, znikome zainteresowanie

Aktualizacja strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Elbląga może otworzyć samorządom drogę do unijnych pieniędzy na rozwój mieszkalnictwa komunalnego i poprawę efektywności energetycznej budynków. Zmiany mogą mieć znaczenie dla Elbląga i siedmiu okolicznych gmin, jednak konsultacje społeczne nie wzbudziły większego zainteresowania. Na spotkanie dla mieszkańców przyszły dwie osoby.

Strategię Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Elbląga 2030 przyjęto dwa lata temu. To dokument planistyczny, który umożliwia wspólne zarządzanie rozwojem oraz pozyskiwanie funduszy unijnych dla Elbląga i sąsiadujących z nim gmin. Jesienią 2026 roku poddano go aktualizacji, aby włączyć do niego nowe unijne środki m. in. na rozwój budownictwa komunalnego i poprawę efektywności energetycznej.

28 października w Ratuszu Staromiejskim odbyło się spotkanie w ramach konsultacji społecznych. Przyszło na nie dwóch mieszkańców.

- Uznano, że warto przyjrzeć się jeszcze raz głównym wnioskom z diagnozy, która była przygotowywana w latach 2022-2023. Czy nasz obszar wciąż wygląda tak, jak został opisany, gdy tę strategię przygotowywano? Jeszcze ważniejsza jest kwestia modyfikacji kluczowego dla finansowania założeń tej strategii dokumentu, czyli programu regionalnego Funduszu Europejskie dla Warmii i Mazur. Jest nowy priorytet w tym dokumencie: dostępne mieszkalnictwo. Został on przypisany między innym jako możliwy do realizacji przez Miejski Obszar Funkcjonalny Elbląg – wyjaśniał Samuel Turosz, który współtworzył aktualizację dokumentu.

Celowe, jak mówił Samuel Turosz, jest zwiększanie akcentu na rozwój dostępnego mieszkalnictwa komunalnego. Dotychczasowe działania w ramach strategii skupiały się na pomocy osobom, które nie mogą samodzielnie zaspokoić potrzeb mieszkaniowych, dostosowywaniu mieszkań do potrzeb seniorów i osób z niepełnosprawnościami oraz rozwoju budownictwa społecznego. Aktualizacja MOF zakłada poszerzenie tych założeń o rozwój zasobu mieszkań komunalnych i poprawę efektywności energetycznej budynków.

Konsultacje społeczne potrwają do 9 listopada. Opinie i uwagi można zgłaszać na formularzu konsultacyjnym, który wraz z projektem dokumentu dostępny jest w tym linku lub w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Elblągu, przy ul. Łączności 1.