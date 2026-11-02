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Ważne zmiany, znikome zainteresowanie

 Elbląg, Prof. Wojciech Dziemianowicz i Samuel Turosz, autorzy aktualizacji MOF,
Prof. Wojciech Dziemianowicz i Samuel Turosz, autorzy aktualizacji MOF, fot. Anna Dembińska

Aktualizacja strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Elbląga może otworzyć samorządom drogę do unijnych pieniędzy na rozwój mieszkalnictwa komunalnego i poprawę efektywności energetycznej budynków. Zmiany mogą mieć znaczenie dla Elbląga i siedmiu okolicznych gmin, jednak konsultacje społeczne nie wzbudziły większego zainteresowania. Na spotkanie dla mieszkańców przyszły dwie osoby.

Strategię Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Elbląga 2030 przyjęto dwa lata temu. To dokument planistyczny, który umożliwia wspólne zarządzanie rozwojem oraz pozyskiwanie funduszy unijnych dla Elbląga i sąsiadujących z nim gmin. Jesienią 2026 roku poddano go aktualizacji, aby włączyć do niego nowe unijne środki m. in. na rozwój budownictwa komunalnego i poprawę efektywności energetycznej.

28 października w Ratuszu Staromiejskim odbyło się spotkanie w ramach konsultacji społecznych. Przyszło na nie dwóch mieszkańców.

- Uznano, że warto przyjrzeć się jeszcze raz głównym wnioskom z diagnozy, która była przygotowywana w latach 2022-2023. Czy nasz obszar wciąż wygląda tak, jak został opisany, gdy tę strategię przygotowywano? Jeszcze ważniejsza jest kwestia modyfikacji kluczowego dla finansowania założeń tej strategii dokumentu, czyli programu regionalnego Funduszu Europejskie dla Warmii i Mazur. Jest nowy priorytet w tym dokumencie: dostępne mieszkalnictwo. Został on przypisany między innym jako możliwy do realizacji przez Miejski Obszar Funkcjonalny Elbląg – wyjaśniał Samuel Turosz, który współtworzył aktualizację dokumentu.

Celowe, jak mówił Samuel Turosz, jest zwiększanie akcentu na rozwój dostępnego mieszkalnictwa komunalnego. Dotychczasowe działania w ramach strategii skupiały się na pomocy osobom, które nie mogą samodzielnie zaspokoić potrzeb mieszkaniowych, dostosowywaniu mieszkań do potrzeb seniorów i osób z niepełnosprawnościami oraz rozwoju budownictwa społecznego. Aktualizacja MOF zakłada poszerzenie tych założeń o rozwój zasobu mieszkań komunalnych i poprawę efektywności energetycznej budynków.

Konsultacje społeczne potrwają do 9 listopada. Opinie i uwagi można zgłaszać na formularzu konsultacyjnym, który wraz z projektem dokumentu dostępny jest w tym linku lub w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Elblągu, przy ul. Łączności 1.


A moim zdaniem...

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A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • Znowu ta okropna Unia wciska nam euro?
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    3
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    Wystarczy nie kraść?(2026-11-02)
  • @Wystarczy nie kraść? - Ile płacą, mam trochę wolnego czasu też mogę wklejać różne kocopoły
  • ważne zmiany by były jakby ktoś mieszkańcom zaproponował :1) nowe miejsca pracy za cos więcej niż najniższa krajowa i soboty pracujące w pakiecie. Dziękuę za uwagę.
  • Nie byłem, a mogłem '' zwiększać akcent na rozwój dostepnego mieszkalnictwa komunalnego ''.
  • @kicuś - Wszyscy dążą do tego, żeby w Elblągu tylko deweloperka się rozwijała a pracować nie w tym mieście.
  • @kicuś - Czekamy aż ty to zrobisz :-)
  • Sprawcza inteligentna władza nie wie jak rozwinąć region , chcą naszego głosu, przecież nas nie słuchają. Komu się chce przyjść klepać puste teorie, bez pokrycia. Trzy lata radzicie nic się nie zmieniło prócz małej kosmetyki uliczek... Hashtagi: #Mnowat5@gmail.com
  • Dokument bezsensowny, chociaż bardzo drogi z pewnością. Mieszkaniec nie jest w stanie niczego ciekawego tam znaleźć. Stopień ogólności tak duży, że to samo nadaje się dla kilkuset miast w Polsce. Chciałem coś konkretnego napisać w ramach konsultacji. Ale nie da się. Może tu zgłoszę coś, co być może redakcja albo jakiś urzędnik podchwyci. Czas wybudować ścieżkę pieszo-rowerową przez most unijny i dalej wzdłuż Nowodworskiej. Co najmniej do obwodnicy, a lepiej dalej starą siódemką. W tej chwili pieszy nie może przejść wzdłuż Nowodworskiej, bo jezdnię dla samochodów otaczają błotniste grunty. Zresztą ruch na Nowodworskiej jest spory, poruszanie pieszego albo rowerzysty jest naprawdę niebezpieczne. Przejście przez most unijny jest zakazane, a rowerzyści ewidentnie tamują ruch. Rowerzyści samobójcy. Teoretyczne przejście kładką przy moście jest bez dojścia, nieoznaczone i trudne do przejścia ze względu na wysokie schody. Przypuszczalnie do mostu Unijnego dało by się dołączyć kładkę, albo wybudować normalne dojście do istniejącej kładki.
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    entuzjasta(2026-11-02)
  • Teatr jednego (a właściwie dwóch) widzów Kiedyś na konsultacjach w Ratuszu sala pękała w szwach, dziś mamy kameralny spektakl: profesor z UW, asystent, dwoje dyrektorów i dwóch mieszkańców - brzmi to bardziej jak skład niszowego zespołu jazzowego niż debata o przyszłości miasta. Aż strach pomyśleć, co by było, gdyby pochwalić jakiegoś urzędnika, skoro 14 lat temu skończyło się to dymisją dyrektora. Wygląda na to, że najbezpieczniej dla kariery urzędniczej jest robić spotkania, na które nikt nie przyjdzie!
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    0
    0
    szwed.edmund@gmail.com(2026-11-02)
  • Rozmawianie o tym, jak zatrzymać młodych absolwentów opuszczających region bezpośrednio po maturze za pomocą funduszy europejskich i pakietów „mieszkanie + praca”, brzmi dumnie, dopóki dyskusja nie utknie na mieliźnie prozy życia. Po co nam bowiem aktywowanie szlaków wodnych, rozbudowa marin w Tolkmicku czy ożywianie Portu Morskiego w Elblągu, skoro cała dostępna energia intelektualna odbijała się od „ściany”
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    0
    szwed.edmund@gmail.com(2026-11-02)
  • Demokracja konsultacyjna w praktyce „Trzeba przyznać autorowi rację: po co psuć sobie humor, skoro i tak będzie tak, jak »już ustalili«!”I w tym zdaniu tkwi cała, gorzka esencja samorządowego realizmu. Konsultacje społeczne zamieniają się w teatr kukiełkowy, gdzie wielkie strategie ZIT MOF są tylko kolorową scenografią do sztuki, której scenariusz napisano w gabinetach na długo przed otwarciem kurtyny.
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    szwed.edmund@gmail.com(2026-11-02)
  • „Konsultacje online do 9 listopada? Genialny i bezpieczny plan! Przy wskaźniku starzejącego się społeczeństwa na poziomie blisko 38%, władza samorządowa może spać spokojnie Elblążanie - emeryci nie będą zawracać głowy trudnymi pytaniami o depopulację. Po co marnować czas na debaty w realu, skoro wszystko i tak dawno zostało ustalone? Pełen profesjonalizm i logistyka na medal!
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    0
    EdmundSzwed(2026-11-02)
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