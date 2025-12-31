To cykl zajęć edukacyjnych na temat zdrowego odżywiania prowadzonych w formie warsztatowej. Zajęcia odbywają się w szkole lub przedszkolu. Podczas spotkań dzieci poznają podstawowe zasady zdrowego odżywiania oraz właściwości poszczególnych produktów wykorzystywanych podczas warsztatów kulinarnych.

Dlaczego warto?

Odpowiednie odżywianie jest częścią zdrowego stylu życia i stanowi podstawę profilaktyki zdrowia. Nauczmy nasze dzieci już dziś, jak zadbać o dobre nawyki żywieniowe, aby w przyszłości nie musiały borykać się z problemami zdrowotnymi. Zajęcia, które organizujemy w ramach projektu „Wiem, co jem" to połączenie teorii z praktyką. Podczas zajęć o rodzajach zbóż, pieczemy cebularze, po wykładzie o wartościach odżywczych owoców i warzyw, robimy soki lub pyszne sałatki, a w ramach zajęć „Od nasionka do jedzonka" sadzimy lub siejemy własne roślinki.

Istnieje możliwość organizacji warsztatów tematycznych przy okazji różnych świąt lub dni okolicznościowych (np.

z okazji dnia jabłka, ziemniaka, pizzy, czekolady, pszczoły itp.)

Nasze zajęcia konsultowane są z wykwalifikowanymi dietetykami oraz specjalistami z zakresu zdrowego odżywiania.

Czas trwania

Warsztaty kulinarne trwają około 1,5 - 2 godz.

Terminy

W celu ustalenia terminu warsztatów dla klasy /grupy przedszkolnej, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: kontakt@archipelagmarzen.pl lub telefoniczny pod numerem telefonu: 534152245.

Podczas rozmowy ustalimy motyw przewodni lekcji, dopasowany do potrzeb grupy.

Cena

od 35 zł do 45 zł za osobę (w zależności od tematu i potrzebnych materiałów)