Zakupy online i stacjonarne z kartą płatniczą ZEN - jak to działa?

Kartą ZEN zapłacisz w sklepie internetowym, przy terminalu, telefonem albo zegarkiem. ZEN.COM oferuje kartę fizyczną i wirtualną, obsługuje popularne portfele mobilne oraz płatności w wielu walutach. Przy wybranych zakupach dochodzą też dodatkowe korzyści, np. przedłużona ochrona sprzętu czy punkty w programie Mastercard. Jak korzystać z tych funkcji przy zakupach online i stacjonarnych?

Jak karta ZEN działa podczas zakupów online i stacjonarnych?

Karta płatnicza ZEN służy do zakupów internetowych, płatności przy terminalu oraz płatności mobilnych.

W internecie możesz użyć danych karty wirtualnej dostępnych w aplikacji. Jeśli np. zamawiasz kosmetyki albo elektronikę, nie musisz czekać na dostawę fizycznej karty – płatność możesz zrealizować od razu online.

W sklepie stacjonarnym korzystasz z karty fizycznej albo portfela mobilnego. ZEN obsługuje m.in. Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay i Xiaomi Pay, więc później tego samego dnia możesz zapłacić telefonem przy terminalu np. za zakupy spożywcze czy paliwo.

Obie transakcje są widoczne na tym samym koncie ZEN.COM, choć wykonujesz je w inny sposób.

Karta fizyczna, wirtualna czy płatność telefonem – co wybrać?

Do zakupów online najlepiej sprawdzi się karta wirtualna, do wypłat i tradycyjnych płatności przy terminalu – karta fizyczna, a na co dzień wygodną alternatywą jest płatność telefonem lub zegarkiem.

Karta wirtualna przydaje się przede wszystkim przy zakupach internetowych, subskrypcjach i rezerwacjach online. Jej dane znajdziesz w aplikacji, więc nie da się jej zgubić razem z portfelem.

Karta fizyczna będzie lepszym wyborem, jeśli korzystasz z bankomatów albo chcesz mieć tradycyjną kartę na wypadek, gdy płatność mobilna nie będzie dostępna.

Jeśli zależy Ci głównie na wygodzie podczas codziennych zakupów stacjonarnych, możesz dodać kartę do obsługiwanego portfela mobilnego i płacić telefonem lub zegarkiem.

Nie musisz więc wybierać jednej formy na stałe. Każda z nich sprawdza się w trochę innej sytuacji.

Jak karta ZEN działa przy zakupach w różnych walutach?

ZEN.COM obsługuje 35 walut, dlatego karta sprawdza się także przy zakupach zagranicznych.

Jeśli masz środki w walucie transakcji, płatność może zostać rozliczona z odpowiedniego salda. Przykładowo, masz na koncie 300 EUR i kupujesz nocleg za 120 EUR – środki mogą zostać pobrane bezpośrednio z salda w euro.

Tak samo działa to przy zakupach internetowych w EUR, USD czy GBP. Jeśli regularnie płacisz w danej walucie, możesz utrzymywać część środków na odpowiednim saldzie i wykorzystać je przy kolejnych transakcjach.

Przy płatności za granicą warto też uważać na DCC. Terminal może zaproponować rozliczenie zakupu w PLN, ale wtedy kurs ustala operator usługi. Przed zatwierdzeniem transakcji lepiej sprawdzić, w której walucie zapłacisz.

Jak kontrolować bezpieczeństwo płatności kartą ZEN?

Kartą ZEN można zarządzać z poziomu aplikacji, m.in. sprawdzać historię transakcji, limity oraz zablokować kartę.

To przydaje się np. po zgubieniu fizycznej karty. Możesz szybko ją zablokować, aby ograniczyć ryzyko nieautoryzowanego użycia.

Przy zakupach online zaletą karty wirtualnej jest brak fizycznego nośnika. Z kolei przy płatnościach mobilnych portfele takie jak Google Pay korzystają z tokenizacji, więc sprzedawca nie otrzymuje rzeczywistego numeru karty.

Jakie dodatkowe korzyści zapewnia karta płatnicza ZEN?

Przy wybranych zakupach karta ZEN może zapewnić dodatkową ochronę sprzętu oraz punkty w programie Mastercard Bezcenne Chwile.

Jedną z takich funkcji jest przedłużona gwarancja. Dotyczy kwalifikujących się nowych urządzeń elektronicznych i AGD opłaconych kartą ZEN. Produkt trzeba zarejestrować w aplikacji w ciągu 90 dni od zakupu.

W planach Better, Best i ZEN płatność kartą ZEN zapewnia dodatkowy rok ochrony po zakończeniu gwarancji producenta.

Warunkiem korzystania z przedłużonej gwarancji jest nieprzerwane utrzymywanie odpowiedniego płatnego planu od daty zakupu urządzenia aż do dnia ewentualnego zgłoszenia roszczenia. Samo posiadanie płatnego planu w momencie zakupu nie wystarczy. Ochrona jest powiązana z aktywną subskrypcją, dlatego przed zmianą lub rezygnacją z planu warto sprawdzić, jak wpłynie to na gwarancję zarejestrowanych produktów.

Drugą korzyścią jest program Bezcenne Chwile, w którym za wybrane płatności kartą ZEN możesz zbierać punkty i później wymieniać je na nagrody.

Po zarejestrowaniu karty w programie punkty naliczają się przy zakupach u partnerów Mastercard. Ich liczba zależy od konkretnego sklepu i aktualnej oferty. ZEN.COM podaje, że za każde wydane 5 zł można otrzymać od 2 do 8 punktów.

Przykładowo, jeśli sklep przyznaje 4 punkty za każde 5 zł, zakup za 200 zł daje 160 punktów. Z czasem punkty z kolejnych transakcji sumują się i można wykorzystać je na nagrody dostępne w katalogu programu.

Wśród partnerów są m.in. Allegro, Empik, Decathlon i Smyk. Przed zakupem warto sprawdzić, czy dana transakcja jest objęta programem i jaka stawka punktowa obowiązuje w danym momencie.

Kiedy karta ZEN sprawdzi się najlepiej?

Karta ZEN będzie szczególnie przydatna osobom, które łączą zakupy online i stacjonarne, płacą w różnych walutach albo chcą korzystać z dodatkowych korzyści przy wybranych transakcjach.

Przy codziennych zakupach znaczenie ma przede wszystkim swoboda wyboru formy płatności: karta wirtualna do internetu, fizyczna do terminala albo telefon i zegarek z obsługiwanym portfelem mobilnym. Jeśli kupujesz za granicą, możesz dodatkowo korzystać z sald w różnych walutach.

Przy większych zakupach warto sprawdzić, czy dana transakcja kwalifikuje się do przedłużonej ochrony i jakie warunki trzeba spełnić, aby ją zachować. Z kolei przy regularnych wydatkach u partnerów Mastercard można sprawdzić, czy za zakupy przysługują punkty w programie Bezcenne Chwile.

Dzięki temu karta ZEN nie ogranicza się do jednej metody płatności, ale pozwala dopasować sposób korzystania z niej do rodzaju zakupu i konkretnej sytuacji.