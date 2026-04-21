 Zaległe czynsze we wspólnocie - problem, który dotyka też Ciebie

Płacisz regularnie swój czynsz do wspólnoty i nie interesujesz się tym, czy inni robią to samo? To błąd. Cudze zaległości czynszowe wydają się czyimś prywatnym problemem, ale tak jest tylko do czasu. Wspólnota mieszkaniowa to system naczyń połączonych – jeśli jedno ogniwo zawodzi, prędzej czy później odczuwają to wszyscy. Sprawdź, dlaczego temat zadłużenia czynszowego dotyczy także regularnie płacących mieszkańców i co można z tym zrobić.

Dlaczego zadłużenie czynszowe to problem całej wspólnoty?

Wspólnota mieszkaniowa funkcjonuje dzięki regularnym wpłatom właścicieli lokali. Z tych pieniędzy finansowane są bieżące naprawy, sprzątanie części wspólnych czy fundusz remontowy. Regulowane są też opłaty, np. za media. Kiedy zatem część mieszkańców przestaje płacić, pojawia się luka w budżecie. Może to wpływać na:

opóźnione lub odwołane remonty,

pogarszający się stan techniczny budynku i obniżony komfort życia,

zaległości wobec dostawców usług,

wyższe opłaty dla pozostałych mieszkańców.

Brak regularnych wpłat od wszystkich oznacza, że wspólnota musi szukać oszczędności lub sposobów na załatanie deficytu. Co więcej, dziura w budżecie ma tendencję do powiększania się. Jeżeli opłaty nadal nie wpływają w pełnej wysokości, zazwyczaj powoduje to powstanie zadłużenia i zaległości, a następnie naliczanie odsetek, kosztów windykacji i opłat sądowych. Tworzy to spiralę, z której trudno się wydostać.

Jak wspólnota może walczyć z dłużnikami?

Zdarza się, że wspólnoty przez lata nie podejmują działań wobec lokatorów, którzy nie regulują opłat. Wynika to często z niewłaściwego zarządzania lub po prostu z niechęci do konfrontacji, a czasami także z poczucia, że nic się nie da zrobić. Jednak prawo daje konkretne narzędzia do dochodzenia należności, aby zadłużenie czynszowe nie narastało. Metod postępowania jest kilka – od działań polubownych aż do wkroczenia na ścieżkę sądową.

Działania polubowne

Działania polubowne to zwykle pierwszy etap każdej windykacji długów. Polega ona np. na przypominaniu o zaległościach i wysyłaniu wezwań do zapłaty. Wspólnoty mogą podejmować np. współpracę z BIK, aby wysyłać mailowe przypomnienia o płatnościach i wezwania do zapłaty. Wiadomości są oznaczone logo BIK, a w razie braku reakcji można wpisywać nierzetelnych płatników do rejestru dłużników.

Wpis do rejestru dłużników

Dodanie informacji o zadłużeniu do rejestru takiego jak Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor utrudnia danej osobie wzięcie kredytu lub skorzystanie z zakupów na raty. Dzięki temu często działa jako motywacja do spłaty. To jeden z prostszych i skuteczniejszych sposobów wpłynięcia na dłużników czynszowych.

Windykacja i postępowanie sądowe

Gdy dłużnik nie reaguje, wspólnota może:

skierować sprawę do sądu,

uzyskać nakaz zapłaty,

wszcząć postępowanie komornicze.

W takiej sytuacji często dochodzi do zajęcia wynagrodzenia lub konta dłużnika. W skrajnych przypadkach możliwa jest nawet licytacja mieszkania zadłużonego właściciela.

Co Ty możesz zrobić?

Odzyskanie należności od niepłacącego mieszkańca należy do wspólnoty. Jednak postawa właścicieli pozostałych lokali może pomóc – w końcu zadłużenie wspólnoty ich również dotyka. Co możesz zrobić?

Interesuj się finansami wspólnoty – sprawdzaj sprawozdania, uczestnicz w zebraniach, zadawaj pytania.

Reaguj na nieprawidłowości – jeśli widzisz rosnące zaległości, reaguj. To pomoże uniknąć narastania długu i nieprzyjemnych konsekwencji.

Dbaj o własną wypłacalność – jeśli to Ty masz problem z terminową płatnością czynszu, nie zamiataj sprawy pod dywan. Skontaktuj się z zarządem wspólnoty i spróbuj ustalić plan spłaty. Szybka reakcja chroni przed dodatkowymi kosztami i formalnymi konsekwencjami.

Zadłużenie czynszowe może być poważnym problemem, ale przy odpowiednim podejściu zarządu wspólnoty i mieszkańców można uniknąć groźnych konsekwencji. Im szybciej problemy zostaną zauważone i rozwiązane, tym lepiej dla każdego właściciela lokalu – także dla Ciebie.

Na zlecenie Biura Informacji Kredytowej