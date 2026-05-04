 Zdrowie przez cały rok - jak budować odporność poza sezonem infekcji?

Dbanie o odporność organizmu jest ważne nie tylko jesienią i zimą, kiedy organizm jest narażony na działania chorobotwórczych patogenów. Kluczem do sukcesu, a więc cieszenia się dobrym samopoczuciem przez cały rok jest dbanie o siebie każdego dnia. Sprawdź więc, co robić, aby układ immunologiczny chodził jak w przysłowiowym zegarku, nie tylko w sezonie infekcji. Czego nie powinno zabraknąć w codziennej rutynie?

Zdrowa i zróżnicowana dieta

Zdrowa i zróżnicowana dieta to fundament odporności. Mówią, że ta znajduje się w jelitach i jest w tym ogrom prawdy. Ważne jest to, aby dopasować kaloryczność do wieku, wagi i poziomu aktywności fizycznej. Niemniej, wspólnym mianownikiem każdego jadłospisu, bez względu na wiek i płeć powinno być wprowadzenie do niego warzyw i owoców. Jeśli nie lubimy ich jeść w wersji solo, bądź też po prostu nie będziemy mieć na nie ochoty, z pomocą przychodzą na przykład owocowe koktajle na kefirze czy też maślance. Tu do głosu dojdą też probiotyki zawarte w naturalnych produktach fermentowanych.



Nie zapominaj również o nabiale i węglowodanach, zwłaszcza złożonych. Ostatnie znajdziesz w pełnoziarnistym pieczywie, brązowym ryżu, kaszach (w tym jaglanej) czy też pestkach, nasionach i płatkach owsianych. Z kolei nabiał, to przede wszystkim produkty mleczne, w tym wspomniane już fermentowane.



Istotną rolę w budowaniu odporności odgrywają także kiszonki. Znakomitym kompanem układu immunologicznego jest między innymi zakwas z buraków czy też zakwas kapusty lub/i marchewki. Kiszonki wspierają zdrowie jelit, a to przecież nasz drugi mózg.

Czasem konieczne jest postawienie na suplementy, kiedy nie jesteśmy w stanie zapewnić wszystkich niezbędnych składników mineralnych i witamin w codziennym menu. Nie zapominaj jednak o tym, że nie mogą one w żaden sposób zastąpić zdrowego, zbilansowanego jadłospisu.

Suplementy diety i ich rola w budowaniu odporności

Suplementy na odporność to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa środki spożywcze. Ich zadaniem jest uzupełnienie diety w określone składniki. W żaden sposób nie zastąpią zdrowej diety. Co więcej, suplementy nie wykazują właściwości leczniczych. W ich składzie znajdziesz natomiast szereg składników w skoncentrowanej formie. Mowa zarówno o witaminach, jak również o minerałach. Wśród nich można wymienić między innymi takie jak: witaminy z grupy B, wit. D, C, a także minerały takie jak wapń, cynk, żelazo czy też magnez.



W składzie suplementów pojawiają się również błonnik, kwasy tłuszczowe omega-3, czy też probiotyki. Mogą one wesprzeć organizm w budowaniu odporności i pomóc w uzupełnieniu niedoborów.

Nie zapomnij także o tym, że o ile suplementy można kupić bez recepty, o tyle nie oznacza to dowolności w ich przyjmowaniu. Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń producenta, a najlepiej skonsultować się z lekarzem, który wprowadzi je do diety na podstawie wyników zleconych badań.



Suplementacja może być wskazana wówczas, kiedy nie jesteśmy w stanie dostarczać organizmowi określonych składników wraz z pożywieniem. Często wspomniany problem mają na przykład osoby na dietach eliminacyjnych, w tym na przykład wegetarianie czy też weganie. W ich menu nierzadko brakuje niektórych witamin, w tym z grupy B, czy też kwasów omega-3 i/lub substancji pochodzenia zwierzęcego. Poza tym suplementacja jest często wskazana dla osób starszych, czy też intensywnie trenujących.

Zadbaj o sen i odpoczynek

Odpowiednia higiena snu i postawienie chociażby na krótki odpoczynek w ciągu dnia to kolejne ważne kroki na drodze do cieszenia się dobrym zdrowiem przez cały rok. Brak snu to krótka droga do osłabienia naszego systemu obronnego. Nie bez znaczenia pozostaje też spadek koncentracji i obniżenie nastroju.



Sen to znakomity sposób na wsparcie ciała w naprawie uszkodzonych tkanek. Jego brak może spowolnić proces gojenia ran i innych urazów. Do tego dochodzi także zwiększenie ryzyka wzrostu stanów zapalnych w organizmie. Może mieć to wpływ na rozwój chorób, w tym, np. autoimmunologicznych i przewlekłych. Niedostateczna ilość snu sprzyja też otyłości, czy rozwojowi cukrzycy typu 2.



Jak więc wspierać zdrowy sen? Warto przed zaśnięciem pożegnać się z urządzeniami emitującymi światło na rzecz ulubionej książki czy też relaksującej muzyki. Pomocne też okazują się olejki lawendowe. Ich zapach sprzyja wyciszeniu. Wystarczy kilka kropel na poduszkę i gotowe.

Aktywność fizyczna

Oprócz zdrowej diety i odpowiedniej ilości snu, w codziennej rutynie sprzyjającej budowaniu odporności warto uwzględnić aktywność fizyczną. Wystarczy chociażby codzienny spacer, cokolwiek, co tylko sprawi, że wstaniesz z kanapy. Może porzuć samochód na rzecz roweru? Albo zapisz się na basen, czy też zacznij ćwiczyć na siłowni lub w domowym zaciszu? Tak naprawdę liczy się to, aby wprawić ciało w ruch. Ważne jest jednak to, aby dopasować poziom aktywności do kondycji. Nie warto porywać się z przysłowiową motyką na słońce. Zacznij od małych kroków, jeśli do tej pory omijałeś aktywność fizyczną szerokim łukiem. I nie zapominaj o odpowiednim nawodnieniu!