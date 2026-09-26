Zegarek z historią - jak modele Omega łączą tradycję z nowoczesnością

Poznaj historię Omega Speedmaster i Constellation. Sprawdź, jak chronograf sportowy trafił na Księżyc i dlaczego Constellation od 1952 roku kojarzy się z precyzją. Wybierając zegarek, coraz częściej zwracamy uwagę nie tylko na jego wygląd. Znaczenie ma również historia konkretnego modelu, rozwiązania techniczne oraz to, w jaki sposób przez lata zmieniała się jego konstrukcja. Dobrym przykładem są dwie bardzo różne kolekcje OMEGA – Speedmaster i Constellation.

Od torów wyścigowych do powierzchni Księżyca

Historia zegarki Omega Speedmaster rozpoczęła się w 1957 roku. Pierwszy model powstał jako chronograf przeznaczony między innymi dla osób zainteresowanych sportem i motoryzacją. Charakterystycznym elementem była tachymetryczna skala umieszczona na bezelu, pozwalająca obliczać prędkość na podstawie czasu przejazdu określonego dystansu.

Kilka lat później Speedmaster otrzymał zupełnie nową rolę. 1 marca 1965 roku NASA zakwalifikowała go do wszystkich załogowych misji kosmicznych. W tym samym roku zegarek został wykorzystany podczas programu Gemini, a cztery lata później Speedmaster towarzyszył astronautom podczas Apollo 11 i pierwszego lądowania człowieka na Księżycu.

To jeden z najbardziej niezwykłych przykładów w historii zegarmistrzostwa. Zegarek zaprojektowany początkowo jako chronograf sportowy stał się wyposażeniem astronautów.

Constellation – historia precyzji

Inny charakter ma zegarki Omega Constellation. Kolekcja została wprowadzona w 1952 roku i od początku była związana z ideą precyzji. Każdy mechaniczny Constellation był wówczas chronometrem, czyli zegarkiem spełniającym określone wymagania dotyczące dokładności.

Charakterystycznym elementem współczesnej kolekcji są tak zwane claws, czyli cztery charakterystyczne elementy znajdujące się po bokach koperty. Wzornictwo Constellation rozwijało się przez kolejne dekady, ale podstawowy motyw pozostał łatwo rozpoznawalny.

W marcu 2026 roku OMEGA zaprezentowała Constellation Observatory. Kolekcja wykorzystuje nową metodę akustycznego badania mechanizmu, która pozwoliła uzyskać certyfikację Master Chronometer także dla zegarka posiadającego tylko dwie wskazówki. Testy prowadzone są przez Laboratoire de Précision, a proces certyfikacji obejmuje między innymi pomiary dokładności, wpływu temperatury, pozycji i pól magnetycznych. (press.omegawatches.com)

Dwie kolekcje, dwa sposoby patrzenia na zegarek

Speedmaster i Constellation pokazują, jak szerokie może być współczesne zegarmistrzostwo. Pierwszy model kojarzy się z chronografem, sportem i eksploracją kosmosu. Drugi mocniej akcentuje precyzję, elegancję oraz charakterystyczne wzornictwo.

Co ciekawe, obie kolekcje korzystają z rozwiązań rozwijanych przez OMEGA przez dziesięciolecia. Współczesne mechanizmy Master Chronometer przechodzą wymagające testy METAS, a marka wykorzystuje między innymi technologię Co-Axial oraz rozwiązania zwiększające odporność na działanie pól magnetycznych.

Dzięki temu historyczne kolekcje nie pozostają jedynie pamiątką z przeszłości. Ich współczesne wersje nadal rozwijają idee, które stały za pierwszymi modelami.

Dla mieszkańców Suwałk i całego regionu może to być ciekawy przykład tego, jak tradycyjne rzemiosło potrafi łączyć się z nowoczesną technologią. Zegarek mechaniczny pozostaje niewielkim przedmiotem, ale jego historia może prowadzić od toru wyścigowego aż po Księżyc.