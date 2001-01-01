 Żegnamy ciepełko - przegląd kurtek przejściowych

Lato powoli wymyka się z kalendarza, chłodniejsze poranki i coraz krótsze wieczory wymagają rozmaitych kompromisów – czegoś lekkiego, ale jednocześnie wystarczająco ciepłego, by nie zmarznąć w drodze do pracy, na uczelnię czy na wieczorny koncert. Przejściowe kurtki jesienią 2025 roku wracają w odświeżonych odsłonach, inspirowanych muzyką, popkulturą i estetyką wielkich miast.

Na dobre i na złe – lekka kurtka

W przejściowych kurtkach chodzi nie tylko o praktyczność, ale też o energię, którą wnoszą do codziennych stylizacji. Każda z nich jest odpowiedzią na inne nastroje – rockowa ramoneska, barwna kurtka z kontrastami, retro bomberka, żywcem z lat 80., czy odważna panterka. To one definiują, jak będziemy żegnać ostatnie promienie letniego słońca i witać chłodniejszy czas z modową pewnością siebie.

Jednym z najmocniejszych akcentów są ramoneski z imitacji skóry – wciąż tak samo rock’n’rollowe jak w czasach, gdy nosili je Twoich rodzice czy bohaterowie kultowych filmów. Wystarczy połączyć je z niebieskimi jeansami bootcut i koszulką z nadrukiem (może logo zespołu muzycznego?), by odtworzyć klimat undergroundowych klubów i koncertów w dusznych salach. To kurtka, która nigdy się nie starzeje – potrafi być zarówno romantyczna, jak i buntownicza. Jeśli wolisz trochę mniej klasyki, postaw na kontrasty. Kurtki biker z kontrastującymi panelami łączą sportową wygodę z wyrazistą estetyką. Są stworzone dla kobiet, które cenią sobie dynamikę i chcą, by ubranie podążało za ich energią. Panelowe wykończenia przełamują monotonię i sprawiają, że całość nabiera futurystycznego charakteru. Najlepiej wyglądają w połączeniu z prostą, białą koszulką i niskimi jeansami – efekt to look, który balansuje na granicy sportu i mody high-street.

Szczypta futurystycznego retro

Nie można pominąć bomberek damskich w stylu lat 80., które wracają z całą mocą retro. Obszerne ramiona, błyszczące tkaniny i geometryczne przeszycia to ukłon w stronę czasów, kiedy moda była bardziej odważna niż kiedykolwiek wcześniej. Dziś bomberka świetnie współgra z koszulką z nadrukiem w stylu vintage i kolczykami kółkami, dodając stylizacji pazura. To kurtka, którą można nosić na co dzień, ale także na nocne wyjścia – jej uniwersalność sprawia, że wpasuje się w niemal każdą sytuację. Jeśli wolisz mocniejsze akcenty kolorystyczne, fioletowa kurtka z kontrastującym kołnierzem to z kolei wybór dla tych, którzy nie boją się modowych eksperymentów. Kolor roku w nowoczesnym wydaniu świetnie sprawdzi się na miejskich ulicach – od Londynu po Warszawę – a kontrastowy detal nadaje stylizacji charakteru. W zestawieniu z jeansową spódniczką i masywnymi butami ta kurtka przejściowa staje się kwintesencją miejskiego eklektyzmu, którego patronką mogłaby być sama Charli XCX.

Zwierzęcy zew

Wśród nadruków wyraźnie dominuje panterka – nadal odważna, nieco prowokacyjna, ale też niesamowicie modna. Kurtka w ten wzór to mocny punkt każdej garderoby, szczególnie gdy zestawiona z neutralnymi dodatkami. Panterka świetnie sprawdza się z czarnymi jeansami straight albo prostą jeansową spódniczką, zwłaszcza, jeśli kurta jest wykonana z imitacji futerka. Do tego czarne okulary i jesteś gotowa podbijać miasto!