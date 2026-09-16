Znajdź godzinę dla siebie - Aktywuj się z MOSiR-em

Praca, dom, obowiązki i codzienny pośpiech sprawiają, że aktywność fizyczną często odkładamy na później. Nie zawsze łatwo wygospodarować więcej czasu, ale znalezienie jednej godziny dla siebie jest już znacznie prostsze. Program Aktywuj się z MOSiR-em daje wiele możliwości, aby tę godzinę przeznaczyć na ruch, relaks i poprawę samopoczucia. Sprawdź, jak dopasować zajęcia do swojego tygodnia.

Masz wolny poranek?

Nie każdy lubi zaczynać dzień od intensywnego treningu, ale poranek może być dobrym momentem na spokojne wejście w rytm dnia. W programie Aktywuj się z MOSiR-em znajdziemy zarówno Zdrowy Kręgosłup (Lodowisko Helena), jak i Poranki Aqua Fitness (CRW Dolinka) oraz Aqua Senior zarówno w CRW Dolinka jak i Krytej Pływalni. Poranny trening może być dobrym sposobem na rozpoczęcie dnia od ruchu i wygospodarowanie czasu dla siebie, zanim pojawią się kolejne codzienne obowiązki.

Po pracy znajdziesz coś dla siebie

Popołudnie i wieczór to dla wielu osób najlepszy moment na aktywność. Po zakończeniu pracy można wybrać FitStep, Pilates, Brzuch i Pośladki albo Zdrowy Kręgosłup. Na osoby lubiące trening przy muzyce czekają Zumba, a ci, którzy szukają mocniejszego wysiłku, mogą postawić na Turbo Spalanie.

Wieczorem można również zamienić salę fitness na basen i wybrać Aqua Fitness, albo przeciwnie – zwolnić tempo podczas Jogi czy Body&Mind. Dzięki różnym godzinom zajęć łatwiej znaleźć termin, który można dopasować do własnego planu dnia.

Nowa jakość

Zajęcia w nowym sezonie odbywają się w dwóch, świeżo wyremontowanych salach fitness na Lodowisku Helena. Jedna znajduje się na górze, nad trybunami, a druga na dole, w sali do tenisa stołowego. Obie sale wyposażone są w nowoczesne nagłośnienie, oświetlenie i lustra. W takich warunkach treningi będą się odbywały z jeszcze większą przyjemnością.

Wybierz coś dla siebie

Nie ma jednej właściwej formy aktywności. Jedni najlepiej czują się podczas dynamicznego treningu, inni wolą spokojniejsze ćwiczenia, a jeszcze inni chętnie zamieniają salę fitness na basen. Aktywuj się z MOSiR-em pozwala znaleźć zajęcia dopasowane do własnego planu dnia, poziomu aktywności i upodobań. Nie trzeba od razu zmieniać całego tygodniowego planu. Wystarczy znaleźć jedną godzinę. Tę godzinę możesz przeznaczyć właśnie dla siebie. Bilety kupisz bezpośrednio przez ćwiczeniami. Koniecznie załóż kartę „wElblągu”, dzięki której możesz korzystać ze zniżek.

Sprawdź pełną ofertę programu, wybierz zajęcia, które najbardziej Ci odpowiadają i aktywuj się z MOSiR-em. Szczegółowy harmonogram oraz informacje dotyczące cen znajdują się na stronie mosir.elblag.eu.