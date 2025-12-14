80 lat szkoły podstawowej w Gronowie Elbląskim

„Lubię wracać tam, gdzie byłem już” - pod takim hasłem Szkoła Podstawowa w Gronowie Elbląskim obchodziła swoje 80. urodziny. Gościem honorowym był Antoni Piskórz, dyrektor szkoły w latach 1962 – 1972. Zobacz zdjęcia.

Szkoła Podstawowa w Gronowie Elbląskim powstała w 1945 r. Przez 80 lat zmieniło się wszystko, został tylko zapał do nauki. 11 grudnia w murach szkoły odbyła się akademia podsumowująca obchody 80. rocznicy powstania szkoły. Jak zmieniała się gronowska podstawówka, można było zobaczyć na zdjęciach kronikach oraz prezentacjach multimedialnych. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się film przedstawiający okres, kiedy szkołą kierował, obecny na uroczystości, Antoni Piskórz. Dyrektor z ogromnym zaangażowaniem opowiadał o swojej pracy, podkreślając znaczenie pasji i wytrwałości.

Odbyły występy artystyczne, tort i życzenia dalszej pomyślności w kolejnych latach. Jubileusz był okazją do wspólnego świętowania oraz wzruszającego powrotu pamięcią do chwil, które ukształtowały kolejne pokolenia uczniów, nauczycieli i absolwentów – ludzi, którzy przez lata tworzyli i nadal tworzą historię szkoły.