„Autumn on the farm”. Konkurs w SP 11

W Szkole Podstawowej nr 11 im. Kornela Makuszyńskiego w Elblągu odbyła się ósma edycja międzyszkolnego konkursu z języka angielskiego „Autumn on the farm” organizowanego pod patronatem warmińsko-mazurskiego kuratora oświaty.

W jesiennych potyczkach udział wzięło 9 reprezentacji ze szkół z Elbląga i okolic. Uczniowie klas trzecich zmierzyli się w sześciu konkurencjach sprawdzających znajomość słownictwa, umiejętność liczenia oraz czytania ze zrozumieniem.

Oprócz tego każda drużyna przygotowała pracę plastyczną pod tytułem „My scarecrow” oraz zaprezentowała w kilku zdaniach tytułowego stracha na wróble. Trzecioklasiści wykazali się znakomitym zgraniem i umiejętnością pracy w zespole. Zabawa była wspaniała, poziom bardzo wyrównany, a każdy uczestnik zabrał do domu wspaniałe upominki.

W jury konkursu zasiadły Sylwia Góralewicz z Akademii Nauk Stosowanych oraz Elżbieta Derlukiewicz nauczycielka języka angielskiego z SP nr 11. Wyniki konkursu:

I miejsce – SP nr 12

II miejsce – SP nr 1

III miejsce- SP nr 15

Konkurs został wzbogacony o występ Julki Anuszek z klasy VI oraz taniec do piosenki „Hockey Pokey w wykonaniu uczestników konkursu. Zapraszamy za rok!