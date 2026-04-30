Bezpłatne warsztaty dla rodziców w Młynarach

W jaki sposób żłobek, klub malucha lub opiekun dzienny pozwalają rozwijać funkcje poznawcze dziecka? Jak kreatywnie i efektywnie bawić się z trzylatkiem, a jak z roczniakiem, by najlepiej wspierać jego rozwój? Czym jest jakościowa opieka wczesnodziecięca? Na te i inne pytania, podczas bezpłatnych warsztatów dla rodziców, odpowiedzą eksperci „Akademii Rozwoju Żłobków”.

W województwie warmińsko-mazurskim, w obrębie 16 powiatów, brak dostępu do instytucjonalnej opieki nad dziećmi poniżej 3. roku życia dotyka 39 gmin. To m.in. do nich, we współpracy z lokalnymi władzami samorządowymi, z działaniami informacyjno-promocyjnymi dociera „Akademia Rozwoju Żłobków”. Projekt ma na celu edukować mieszkańców na temat korzyści, jakie niesie za sobą zorganizowana, jakościowa opieka dzienna dla najmłodszych.

Bezpłatne warsztaty z ekspertem, skierowane do rodziców, przyszłych rodziców i opiekunów oraz władz samorządowych, odbędą się 8.05.2026 o godz. 15:00 w Centrum Integracji Społecznej w Młynarach (siedziba Koła Gospodyń Wiejskich w Młynarach) przy ul. Słowackiego 1B w Młynarach. Spotkanie poświęcone będzie rozwojowi dzieci poniżej 3. roku życia, a jego pomysłodawcą jest Fundacja Zwalcz Nudę realizująca projekt „Akademia Rozwoju Żłobków”. Organizatorzy zachęcają rodziców do przybycia na warsztaty ze swoimi pociechami – na miejscu będzie dostępna animatorka dla dzieci.

Czym skorupka za młodu

W porównaniu z grudniem 2023 r., poziom użłobkowienia w Polsce wzrósł z 36% do aktualnie niemal 49%. Mimo to nadal wiele gmin zmaga się z brakiem placówek. Wpływ na to ma m.in. brak świadomości na temat korzyści wynikających z edukacji na tym etapie rozwoju dziecka. Tymczasem, jak podkreślają eksperci, jakościowa edukacja wczesnodziecięca jest kluczowa dla prawidłowego rozwoju dziecka, w szczególności w zakresie nabywania umiejętności społecznych.

- Chcemy dotrzeć do rodziców dzieci poniżej 3 roku życia, rozważających posłanie dziecka do żłobka lub punktu opieki dziennej. Ten pierwszy krok, choć dla wielu bywa trudny, jest niezwykle ważny w kontekście funkcjonowania malucha w grupie rówieśniczej. Żłobek jest dla dziecka jak dobrze oprocentowana lokata – inwestowanie czasu w jego rozwój, już na tak wczesnym etapie, przynosi realne, długoterminowe korzyści. Umożliwia nabywanie i rozwijanie kluczowych umiejętności społecznych – i o tym m.in. będziemy rozmawiać z rodzicami podczas naszych warsztatów. Podpowiemy też, jak efektywnie bawić się z maluchami w różnym wieku. Tego nikt nas nie uczy w szkole. Rozwiniemy z obecnymi na warsztatach rodzicami skrzydła kreatywnych zabaw z dziećmi. – zachęca Krystyna Radkowska, Prezes Zarządu Fundacji Zwalcz Nudę.

Zorganizowana opieka dzienna stanowi nie tylko bezpieczną i rozwojową przestrzeń dla malucha, ale umożliwia także szybszy powrót lub podjęcie pracy przez rodziców. Podczas gdy dziecko przebywa pod profesjonalną opieką, rodzice mogą kontynuować rozwój. Dzięki temu zyskują oni większą elastyczność w realizacji swoich celów zarówno zawodowych, jak i osobistych.

Zapisy na bezpłatne warsztaty dla rodziców przyjmowane są za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie https://akademiarozwojuzlobkow.pl/wydarzenia.