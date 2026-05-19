EJ! Studenci zapraszają do świętowania

W piątek, 22 maja, symboliczną władzę w mieście przejmą studenci dwóch uczelni: Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu i Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych. Koncertowa część Elbląskich Juwenaliów jest dostępna dla wszystkich, wstęp wolny.

W piątek, o godz. 14 z Placu Dworcowego wyruszy barwna studencka parada, która przejdzie na Stare Miasto następującą trasą: Al. Grunwaldzka - ul. Mickiewicza - Bema - Grobla Św. Jerzego - Grota-Roweckiego – Al. Armii Krajowej - ul. Rycerska - Garbary - Stary Rynek - Rybacka -Wodna. O godz. 15 symboliczne klucze do miasta na scenie usytowanej na Bulwarze Zygmunta Augusta przekaże studentom prezydent Elbląga, po czym ruszy sportowa rywalizacja uczelni i przedstawicieli miasta, a także koncerty.

Szczegółowy program wydarzeń EJ! na Bulwarze Zygmunta Augusta poniżej:

Godz. 𝟭𝟱:𝟯𝟬 – 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁𝗼𝘄𝗮 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗴𝗿𝗮𝗰𝗷𝗮 (m.in.: wyścigi smoczych łodzi, siatkówka plażowa, kajaki, koszykówka 3x3)

Godz. 𝟭𝟱:𝟯𝟬 – 𝗦𝘁𝗮𝗿𝘁 𝗸𝗼𝗻𝗰𝗲𝗿𝘁𝗼́𝘄: Black Cat Division, Loster, PHOENIX, Tranquil Madness, Diamenty z MDK, On The Quiet

Godz. 𝟮𝟭:𝟬𝟬 – 𝗚𝗿𝗼𝗺𝗲𝗲 & 𝗠𝗮𝗿𝘁𝗮 𝗚𝗮ł𝘂𝘀𝘇𝗲𝘄𝘀𝗸𝗮

Godz., 𝟮𝟮:𝟯𝟬 – 𝗔𝗳𝘁𝗲𝗿 𝗣𝗮𝗿𝘁𝘆 𝘇 𝗗𝗝 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗧𝗜𝗚𝗘

𝗗𝗼𝗱𝗮𝘁𝗸𝗼𝘄𝗲 𝗮𝘁𝗿𝗮𝗸𝗰𝗷𝗲: sprzęt wodny do wypożyczenia, foodtrucki

- Ej, nie może Cię zabraknąć – zabierz znajomych i wspólnie stwórzmy święto studentów Elbląga! – zapraszają organizatorzy.