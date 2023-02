Ekologia jest modna, moda niekoniecznie ekologiczna

Fot. Mikołaj Sobczak

Second heart - to projekt Oli, Mai, Laury i Eweliny, które uczestniczą w olimpiadzie Zwolnieni z Teorii. Co konkretnie robią walcząc z modowym konsumpcjonizmem? Laura i Ewelina opowiedziały nam o tym podczas wizyty w redakcji.

- Nasz projekt ma na celu uświadamianie społeczeństwa na temat fast fashion i konsumpcjonizmu. Organizujemy różne wydarzenia i prelekcje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, na których omawiamy zagrożenia z tym związane - podkreślają dziewczyny. Dotarły z informacjami już do ponad 500 uczniów w Elblągu, zorganizowały Targi Staroci, a to dopiero początek. Jakie zagrożenia niesie modowy konsumpcjonizm? W swoich mediach społecznościowych dziewczyny przygotowują inforgrafiki. Źródło: Facebook Second Heart - Fast fashion to toksyczny trend, który pojawił się na świecie, polegający na tym, że ludzie kupują ubrania w dużych ilościach, często niskiej jakości, wciąż pojawiają się nowe kolekcje takich ubrań w związku z szybko zmieniającymi się trendami. Ludzie noszą je przez kilka tygodni, a potem wyrzucają je i kupują kolejne i kolejne... - mówi Ewelina. A dlaczego to taki wielki problem? Dziewczyny szybko wyjaśniają: - Takie ubrania często są np. z poliestru, taka masowa produkcja źle wpływa na środowisko. Dodatkowo dla planety szkodliwa jest produkcja barwników, zatruwanie wód przez fabryki itd. - tłumaczy Laura. - Często takie ubrania produkują ludzie pracujący po kilkanaście godzin w fabrykach, w trudnych warunkach, za bardzo niskie wynagrodzenie, niejednokrotnie to kobiety i dzieci. Np. kobiety w Bangladeszu za taką pracę dostają 30 centów za godzinę... Do czego więc zachęcają autorki projektu? - Do zastanawiania się, czy kolejne ubrania są nam potrzebne, do korzystania z second handów, z aplikacji jak Vinted i tym podobnych - mówi Laura. W ramach Zwolnionych z Teorii powstaje wiele różnorodnych projektów. Dlaczego akurat fast fashion? - Od początku wiedziałyśmy, że chcemy zrobić projekt o ekologii. Fast fashion przyszło nam na myśl przy okazji jednego ze spotkań. – odpowiada Ewelina. Dodaje, że z koleżankami żyje w sposób, do jakiego sama zachęca. - Często grupowo chodzimy na zakupy do lumpeksów. Naprawdę da się znaleźć fajne ciuchy w niskiej cenie! - przekonuje. Autorki projektu prowadzą media społecznościowe, m. in. Facebooka oraz Instagrama inicjatywy, planują też m. in. zrealizowanie kolejnych warsztatów poświęconych fast fashion w II LO.

TB