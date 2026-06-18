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Jak pisać twórczo bez AI. Oni to potrafią

 Elbląg, Nagrodzeni uczestnicy konkursu
Nagrodzeni uczestnicy konkursu (fot. Anna Dembińska)

Daria Tomasik z I LO w Elblągu i Wiktoria Krzysiak z LO w Pasłęku zdobyły ex equo pierwsze miejsce w konkursie „KreaTYwnego pisania”, który zorganizował Instytut Pedagogiczno-Językowy ANS w Elblągu. Patronat nad konkursem sprawował portEl.pl

To czwarta edycja konkursu, który dla uczniów szkół ponadstawowych z Elbląga i regionu co roku organizuje Instytut Pedagogiczno-Językowy Akademii Nauk Stosowanych. Napłynęło na nią 19 prac, wśród których przeważały recenzje książek, filmów i i gier komputerowych. Jury pod przewodnictwem prof. Sebastiana Konefała postanowiło wyróżnić i nagrodzić te prace, które zawierały osobiste interpretacje omawianych utworów.

Największe uznanie jury wzbudziły prace Darii Tomasik z I LO w Elblągu (recenzja „Lalki” Bolesława Prusa pod tytułem „Wszyscy jesteśmy lalkami”) i Wiktorii Krzysiak z LO w Pasłęku („Wizytówka perfekcji – Amercian Psycho jako autopsja ponadczasowej tożsamości”). W nagrodę laureatki otrzymały vouchery zakupowe w wysokości po 500 zł.

Drugie miejsce zajęła praca Antoniny Sawickiej z I LO w Elblągu - „Historia, która uczy sercem”, czyli recenzja „Małego Księcia” Antoine’a de Saint-Exupery’ego (voucher 300 zł), a trzecie miejsce – tekst Igi Sokołowskiej z LO w Pasłęku „The Sims – symulacja życia?” (voucher 200 zł).

  Elbląg, Każdy uczestnik otrzymał od organizatorów pamiątkowy dyplom i gadżety uczelni
Każdy uczestnik otrzymał od organizatorów pamiątkowy dyplom i gadżety uczelni (fot. Anna Dembińska)

Jury postanowiło przyznać również dwa wyróżnienia (voucher po 100 zł) Zuzannie Ficak z LO w Pasłęku („Cisza o zapachu róż. Korespondencja za granicy światów”, za recenzję książki „Oskar i Pani Róża Erica-Emmanuela Schmitta) i Zuzannie Żebrowskiej z LO w Pasłęku za tekst „Annie, are you OK?, czyli jak popkultura rozszarpała swojego króla” (recenzja filmu „Moonwalker” o Michaelu Jacksonie).

Zanim ogłoszono wyniki konkursu, zgromadzona w auli IPJ ANS młodzież miała okazję wysłuchać i aktywnie uczestniczyć w wykładzie prof. Konefała na temat „Jak pisać twórczo bez AI”. Do tematu sztucznej inteligencji zresztą wielokrotnie nawiązywano podczas spotkania, zachęcając do twórczej i samodzielnej pracy oraz weryfikowania treści generowanych przez AI.

Patronat medialny nad konkursem sprawowała Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl


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Jak pisać twórczo bez AI. Oni to potrafią
Jak pisać twórczo bez AI. Oni to potrafią
Jak pisać twórczo bez AI. Oni to potrafią
Jak pisać twórczo bez AI. Oni to potrafią

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