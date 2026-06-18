Jak pisać twórczo bez AI. Oni to potrafią

Daria Tomasik z I LO w Elblągu i Wiktoria Krzysiak z LO w Pasłęku zdobyły ex equo pierwsze miejsce w konkursie „KreaTYwnego pisania”, który zorganizował Instytut Pedagogiczno-Językowy ANS w Elblągu. Patronat nad konkursem sprawował portEl.pl

To czwarta edycja konkursu, który dla uczniów szkół ponadstawowych z Elbląga i regionu co roku organizuje Instytut Pedagogiczno-Językowy Akademii Nauk Stosowanych. Napłynęło na nią 19 prac, wśród których przeważały recenzje książek, filmów i i gier komputerowych. Jury pod przewodnictwem prof. Sebastiana Konefała postanowiło wyróżnić i nagrodzić te prace, które zawierały osobiste interpretacje omawianych utworów.

Największe uznanie jury wzbudziły prace Darii Tomasik z I LO w Elblągu (recenzja „Lalki” Bolesława Prusa pod tytułem „Wszyscy jesteśmy lalkami”) i Wiktorii Krzysiak z LO w Pasłęku („Wizytówka perfekcji – Amercian Psycho jako autopsja ponadczasowej tożsamości”). W nagrodę laureatki otrzymały vouchery zakupowe w wysokości po 500 zł.

Drugie miejsce zajęła praca Antoniny Sawickiej z I LO w Elblągu - „Historia, która uczy sercem”, czyli recenzja „Małego Księcia” Antoine’a de Saint-Exupery’ego (voucher 300 zł), a trzecie miejsce – tekst Igi Sokołowskiej z LO w Pasłęku „The Sims – symulacja życia?” (voucher 200 zł).

Każdy uczestnik otrzymał od organizatorów pamiątkowy dyplom i gadżety uczelni (fot. Anna Dembińska)

Jury postanowiło przyznać również dwa wyróżnienia (voucher po 100 zł) Zuzannie Ficak z LO w Pasłęku („Cisza o zapachu róż. Korespondencja za granicy światów”, za recenzję książki „Oskar i Pani Róża Erica-Emmanuela Schmitta) i Zuzannie Żebrowskiej z LO w Pasłęku za tekst „Annie, are you OK?, czyli jak popkultura rozszarpała swojego króla” (recenzja filmu „Moonwalker” o Michaelu Jacksonie).

Zanim ogłoszono wyniki konkursu, zgromadzona w auli IPJ ANS młodzież miała okazję wysłuchać i aktywnie uczestniczyć w wykładzie prof. Konefała na temat „Jak pisać twórczo bez AI”. Do tematu sztucznej inteligencji zresztą wielokrotnie nawiązywano podczas spotkania, zachęcając do twórczej i samodzielnej pracy oraz weryfikowania treści generowanych przez AI.

Patronat medialny nad konkursem sprawowała Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl