Jak pracować z klientem

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Elblągu wraz z Akademią Nauk Stosowanych w Elblągu organizuje seminarium pt. „Praca z klientem w stanie permanentnej niepewności i budowanie odporności na zmiany", które odbędzie się 7 maja 2026 roku w godzinach 9:00–13:00. Miejsce seminarium: Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu, al. Grunwaldzka 137, 82-300 Elbląg. Wydarzenie jest odpowiedzią na rosnące wyzwania, przed którymi stają młodzi ludzie funkcjonujący w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości społeczno-gospodarczej.

W obliczu niepewności na rynku pracy, presji społecznej oraz trudności w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych, szczególnego znaczenia nabiera rola doradców zawodowych, pedagogów i psychologów. Organizowane seminarium ma na celu wsparcie tych specjalistów w rozwijaniu kompetencji niezbędnych do skutecznej pracy z młodzieżą, zwłaszcza w zakresie budowania odporności psychicznej, wzmacniania poczucia sprawczości oraz adaptacji do zmian.

W programie wydarzenia przewidziano m.in. zagadnienia związane z pracą z osobami doświadczającymi lęku i niepewności, rozwijaniem kompetencji przyszłości oraz rolą doradcy zawodowego w procesie wspierania młodych ludzi. Seminarium będzie miało charakter interdyscyplinarny – wśród prelegentów znajdą się eksperci z zakresu psychologii, doradztwa zawodowego oraz przedstawiciele instytucji rynku pracy i środowiska akademickiego.

Wydarzenie zapowiada się jako istotna inicjatywa wspierająca rozwój kompetencji specjalistów pracujących z młodzieżą w warunkach niepewności i ciągłych zmian, a także połączenie doświadczenia praktycznego z zapleczem naukowym. Seminarium stanie się również przestrzenią do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy przedstawicielami edukacji a instytucjami rynku pracy.

Zwieńczeniem spotkania będzie panel dyskusyjny z udziałem prelegentów.

Rejestracja:

Udział w seminarium jest bezpłatny. Ze względów organizacyjnych prosimy o dokonanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza online dostępnego pod linkiem.