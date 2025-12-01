28 listopada 2025 roku w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu przy Alei Grunwaldzkiej 137 odbyła się Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Zdarzenia niepożądane w pracy pielęgniarki i położnej” organizowana przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu we współpracy z uczelnią.

W konferencji wzięło udział ponad 100 pielęgniarek i położnych. Wśród gości obecni byli: Maria Danielewicz – Wiceprzewodnicząca ORPiP w Olsztynie, Anna Sumeradzka – Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie, Konsultanci Wojewódzcy ds. Pielęgniarstwa: Helena Dziekańska, Dorota Kania, Barbara Miłośnicka, Katarzyna Rychcik. W konferencji uczestniczyli także Dyrektorzy ds. Pielęgniarstwa Szpitali w Elblągu, Braniewie, Fromborku, Morągu i Ełku oraz dr hab. Bogumiła Kiełbratowska – wykładowca akademicki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Akademię Nauk Stosowanych reprezentowała Prorektor ds. Organizacyjnych i Naukowych ANS w Elblągu dr Irena Sorokosz, prof. Uczelni oraz Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu dr n. med. Marzena Sobczak.

Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, Magdalena Budziszewska, wprowadziła uczestników konferencji w tematykę zdarzeń niepożądanych, będących wykładnikiem bezpieczeństwa i jakości w opiece medycznej. Według Światowej Organizacji Zdrowia zdarzenia niepożądane dotyczą co dziesiątego pacjenta.

Swoje wystąpienia podczas konferencji mieli następujący prelegenci: dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk – Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych, mgr Agnieszka Gibalska-Dembek – reprezentującą organizację „Metanoia Med. – bezpiecznie po zdarzeniach”, prawnik Wojciech Wojtal – ekspert w zakresie prawa medycznego, organizacji ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa pacjenta, mgr Ewa Doroszkiewicz z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, mgr Ewa Jussis – Kierownik Centrum Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu.

Prelegenci w swoich wystąpieniach przybliżyli najczęstsze zdarzenia niepożądane. Podkreślono jak ważna jest komunikacja po zdarzeniach niepożądanych, a także przedstawiony został kontekst odpowiedzialności pracowników za zgłaszanie tych zdarzeń i ich profilaktykę.

Wszystkie poruszone aspekty podczas konferencji dotyczyły bezpieczeństwa pacjentów i jakości opieki. Dla profesjonalistów uczestniczących podczas konferencji „Zdarzenia niepożądane w pracy pielęgniarki i położnej” zdrowie i życie swoich podopiecznych jest priorytetem. Jak podsumowała Przewodnicząca OIPiP w Elblągu „Zdrowie jest jednym z najcenniejszych dóbr jakie możemy posiadać. Ale też wyjątkowo kruchym. Nie znosi zaniechania, lekceważenia i bylejakości”.