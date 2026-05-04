Maturzyści, trzymamy za Was kciuki!

Prawie 1300 osób przystąpi w poniedziałek do matury w Elblągu, prawie 150 po raz kolejny. Na początek maturzystów czeka jak zwykle pisemny egzamin z języka polskiego, a cały maturalny maraton potrwa do 30 maja. Trzymamy za Was kciuki!

Tegoroczni absolwenci liceów i techników mają przed sobą obowiązkowe pisemne egzaminy z języka polskiego (4 maja), matematyki (5 maja) i języka obcego (6 maja). Czeka ich też co najmniej jeden przedmiot dodatkowy (do wyboru), a następnie obowiązkowa część ustna (język polski i język obcy do wyboru). Są jednak osoby, które wybierają o wiele więcej przedmiotów, szczególnie te, które mają wpływ na rekrutację na studia.

Z danych udostępnionych przez Urząd Miejski w Elblągu wynika, że pierwszy raz do matury przystąpi 1138 osób (700 z liceów ogólnokształcących i 438 z techników i branżowych szkół II stopnia), 145 osób (odpowiednio 54 9 91) przystąpi do matury po raz kolejny. Zdecydowana większość – aż 1132 osoby – wybrała jako język obcy – angielski. Tylko dwie osoby – rosyjski, trzy – niemiecki i jedna – francuski.

Ponad 760 osób zdających maturę po raz pierwszy wybrało więcej niż jeden przedmiot dodatkowy. Rekordzista wybrał aż pięć, po cztery przedmioty wybrało 31 osób, trzy dodatkowe - 348 abiturientów, dwa -383 osoby.

W wersji rozszerzonej największą popularnością wśród maturzystów cieszy się język angielski (838 osób), przed matematyką (382 osoby), geografią (236), biologią (218) i językiem polskim (205).

Tyle statystyk. Tegorocznym maturzystom życzymy połamania piór i trzymamy za Was kciuki! W poniedziałek rano nasi dziennikarze odwiedzą absolwentów Zespołu Szkół Mechanicznych (szkoła w tym roku obchodzi jubileusz 80-lecia), by zapytać o przedmaturalne nastroje. Do zobaczenia!