Naboj Junior, czyli zmagania z fizyką i matematyką w ZSM

W Zespole Szkół Mechanicznych w Elblągu odbył się matematyczno-fizyczny konkurs Naboj Junior, w którym wzięli udział uczniowie szkół podstawowych. Elbląskie wydarzenie było częścią europejskiej rywalizacji, prowadzonej w siedmiu krajach.

W konkursie, organizowanym przez ZSM i Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu wystartowało 14 czteroosobowych drużyn. Zwycięzcą na szczeblu lokalnym została reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 15. Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne na tej stronie, a wyniki krajowe tutaj.

- Na szczególne podziękowania zasługują uczniowie 5D, którzy pomogli w przygotowaniu auli na konkurs, a w szczególności uczniowie, którzy byli „sędziami”: Natan Gasiński, Bartłomiej Gefrajter, Dawid Jędrzejewski, Dawid Kowalski, Arkadiusz Płużycki; pełnili role porządkowe: Błażej Górski, Nikodem Tacka, Witold Wajnert i medialne: Paweł Cholewa. Relacje z wydarzenia w mediach społecznościowych. - informują organizatorzy.

Ze strony nauczycieli zaangażowani byli Monika Stasiak, Krzysztof Stasiak i Andrzej Gołota. Podczas zakończenia konkursu nagrody wręczali dyrektor Leszek Wilk i wicedyrektor Wioleta Engler. Sponsorem nagród dla trzech pierwszych drużyn i upominków dla wszystkich uczestników i nauczycieli byli: prezydent Miasta Elbląga, Firma Expert Ośrodek Szkolenia Kierowców i Centrum Ubezpieczeń, Folwark Żuławski.