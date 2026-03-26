Naprawić samochód i uczesać modelkę

Pytania w części teoretycznej podobno były łatwe. Tak przynajmniej twierdzą uczestnicy konkursu „Sprawny w zawodzie”, którego etap wojewódzki odbył się dziś (26 marca) w Elblągu. O awans do etapu ogólnopolskiego walczyli mechanicy pojazdów samochodowych i fryzjerki. Zobacz zdjęcia.

„Parametrem, który ma kluczowe znaczenie przy doborze zamienników świec zapłonowych do silnika z zapłonem iskrowym, poza podstawowymi wymiarami gwintów, jest: A) liczba elektrod, B) kształt elektrod, C) wartość cieplna, D) rezystancja wewnętrzna” - to jedno z pytań, z którymi musieli zmierzyć się uczestnicy konkursu „Sprawny w zawodzie”.

To akurat pytanie z testu dla mechaników pojazdów samochodowych. Fryzjerki musiały odpowiedzieć m.in. „Która technika pozwala na zmniejszenie objętości włosów bez skracania ich długości? A) Strzyżenie na tępo, B) Cieniowanie warstwowe, C) Teksturowanie (degażowanie)”

20 pytań, 30 minut rozwiązanie testu, pierwsi uczestnicy z części teoretycznej zaczęli wychodzić po kilku minutach.

- Wystarczyło pomyśleć, żeby znaleźć prawidłową odpowiedź. Były pytania o trwałą ondulację, tonowanie, odcienie kolorów - mówiła Angelika Modrzejewska z Elbląga, startująca w konkursie fryzjerskim. - Wydaje mi się, że nie były trudne.

- Bałem się, że będzie gorzej. Na szczęście były same pytania zamknięte, spodziewam się bardzo dobrego wyniku. Pytania dotyczyły rozmaitych dziedzin: części urządzeń, diagnostyki - dodał Kamil Zalewski z Elbląga rywalizujący wśród mechaników. - Z jednej strony czułem się przygotowany, z drugiej lekki stres był, że może jednak będzie coś czego nie wiem i tak kolorowo nie będzie.

W Elbląskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego przy ul. Bema uczestnicy Ochotniczych Hufców Pracy z województwa warmińsko-mazurskiego walczyli w etapie wojewódzkim konkursu „Sprawni w zawodzie”. Wcześniej wygrali etap szkolny.

- To konkurs, który sprawdza uczestników Ochotniczych Hufców Pracy i naszych uczniów w danym zawodzie – mówił Sławomir Żukowski, dyrektor Elbląskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. - Może to być np. wymiana klocków hamulcowych. Fryzjerki będą przygotowywać fryzury glamour. Uczestnicy tego konkursu muszą wykazać się konkretną wiedzą.

- Dla uczestników to okazja do sprawdzenia swoich umiejętności, determinacji, a nawet radzenia sobie ze stresem – dodała Dorota Perlejewska, komendant hufca OHP w Elblągu. - To jest młodzież, która wybrała sobie trudną drogę edukacji zawodowej. Muszą być specjalistami w swojej dziedzinie

Część teoretyczna poszła gładko, potem kwadrans przerwy i czas na część praktyczną. Na mechaników czekały Skody Citigo, na fryzjerki – modelki. Chwila zastanowienia i można ruszać do pracy.

- Mam przygotowaną fryzurę. Ćwiczyłam ją przez dwa tygodnie – zdradza Angelika Modrzejewska.

- Nie wiem, czego się spodziewać. Pytania nie są jawne. - dodaje Kamil Zalewski. - Mam nadzieję, że będzie to konkretne zadanie do wykonania, diagnostyka jest trudniejsza.

W konkursie biorą udział uczniowie klas trzecich, którzy już za kilka tygodni będą zdawać egzamin zawodowy. Dzisiejszy konkurs to więc swoista rozgrzewka przed nim i szansa awans do etapu ogólnopolskiego.