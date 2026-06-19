O zdrowiu i urodzie naukowo

Dlaczego skórę można nazywać agentem 007? Jakie suplementy naprawdę działają? Jak technologia odmieni kosmetologię? O tym między innymi rozmawiano podczas pierwszej konferencji „Zdrowie i uroda” zorganizowanej przez Instytut Nauk o Zdrowiu Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu. Zobacz zdjęcia.

Kosmetologia to jeden z nowszych kierunków kształcenia w ANS w Elblągu.

– Właśnie zakończyliśmy pewien cykl, kosmetologia ma pierwszych absolwentów. Widzę, że ten kierunek się przyjął i ma perspektywy rozwoju – mówił do uczestników konferencji dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni.

Z wystąpień prelegentów można było się m.in. dowiedzieć, dlaczego o skórze jako największym organie człowieka możemy mówić Agent 007, jakie suplementy naprawdę działają i jak technologia odmieni kosmetologię w najbliższej przyszłości.

- Pamiętajmy, że dziennie na skórę nakładamy około 300 substancji chemicznych, które są w mydłach, szamponach, balsamach, kremach, paście do zębów, lakierach do włosów, można by tak jeszcze długo wymieniać – mówiła w swoim wystąpieniu dr n. med. Anna Sobieszek-Kundro, lekarz-dermatolog i adiunkt w ANS w Elblągu. – Przy pielęgnacji skóry szalenie ważne jest, byśmy pamiętali o nieniszczeniu płaszcza lipidowego. Gdy do tego dojdzie, zaburza się prawidłowa funkcja skóry, ta bariera zaczyna się rozszczelniać, przez co mamy różnego rodzaju kłopoty, jak infekcje czy alergie.

Z kolei o tym, dlaczego rynek suplementów ma się tak dobrze mówiła dr inż. Małgorzata Słowińska, adiunkt w ANS w Elblągu;.

(fot. Adrian Paradowski, ANS w Elblągu)

– Marketing beauty doskonale wie, czego się obawiamy. Starzenia, zmarszczek, utraty włosów, brzydkich paznokci. Suplementy beauty chcą odpowiadać na nasze potrzeby. Dają nam gotowy produkt w formie żelków, koktajli, shotów, pastylek, które wyglądają jak leki, a nimi nie są. I jest ich co raz więcej – mówiła, pokazując na konkretnych przykładach jak marketingowo jesteśmy jako klienci przekonywani, że cuda uczyni kolagen lub inne substancje zawarte w suplementach. Nie spodziewajmy się, że suplement z kolagenem zlikwiduje nam zmarszczki. Może wesprzeć naszą skórę, jeśli ma dobre składniki, ale nie zastąpi pielęgnacji, diety, nie zadziała jak zabieg – mówiła wykładowczyni.

Wykładom o najnowszych trendach w kosmetologii i profilaktyce zdrowotnej towarzyszył pokaz „make up, no make up” w wykonaniu studentek ANS, podkreślający naturalne piękno.

Organizatorzy zapowiadają, że konferencja dla osób zainteresowanych tematyką beauty będzie organizowana przez Instytut Nauki o Zdrowiu ANS corocznie.