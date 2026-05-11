Ósmoklasiści rozpoczęli egzaminacyjny serial

 Elbląg, Uczniowie SP 12 tuż przed egzaminem
Uczniowie SP 12 tuż przed egzaminem (fot. Anna Dembińska)

O godz. 9 ponad tysiąc elbląskich ósmoklasistów rozpoczęło egzaminy, których wyniki są przepustką do wymarzonej szkoły średniej. Dzisiaj uczniowie mierzą się z językiem polskim, we wtorek - z matematyką, w środę - z językiem obcym. Nasza fotoreporterka odwiedziła tuż przed egzaminem Szkołę Podstawową nr 12. Zobacz zdjęcia.

Egzamin w Elblągu zdaje dokładnie 1016 uczniów. 40 osób jest z niego zwolnionych, bo są laureatami olimpiad przedmiotowych z języka polskiego (6 osób), matematyki (22) i języka obcego (12).

Na wypełnienie standardowych arkuszy w przypadku języka polskiego uczniowie mają 150 minut, z matematyki będzie to 125 minut, a z języka obcego - 110 minut. Trzymamy z Was wszystkich kciuki!

Wyniki ósmoklasiści poznają 3 lipca.


