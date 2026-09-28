Piekarczyk XXI wieku i rodzinna rywalizacja, czyli festyn „Dbamy i mamy”

W sobotę, 26 września, teren Szkoły Podstawowej nr 16 im. Józefa Wybickiego w Elblągu wypełniły muzyka, śmiech, kolorowe stroje i przede wszystkim całe rodziny. Tegoroczny Festyn Rodzinny „Dbamy i mamy”, zorganizowany pod hasłem „Elbląg, moje magiczne miejsce na ziemi”, stał się okazją do wspólnej zabawy, rywalizacji i spojrzenia na historię naszego miasta z zupełnie nowej perspektywy.

Tym razem główną rolę otrzymał Piekarczyk XXI wieku. Poszczególne klasy przygotowały własne, zupełnie nowe interpretacje legendy o najsłynniejszym elbląskim bohaterze. W uczniowskich przedstawieniach Piekarczyk nie tylko ratował miasto przed dawnym zagrożeniem. Stawał również w obronie środowiska, a w jednej z historii pomagał walczyć z hejtem i bronił tych, którzy doświadczają przykrych słów ze strony innych. Były piosenki, stroje, wiersze i występy, a uczniowie pokazali, że znaną od pokoleń legendę można opowiedzieć na nowo i nadać jej znaczenie bliskie współczesnym problemom. Na festynie pojawił się również sam Piekarczyk, który szybko stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów tego dnia.

Nie mniej emocji przyniosły konkursy. Była kreatywność, wiedza, pomysłowość, a nawet kulinarne talenty. Najmłodsi stworzyli własne prace w konkursie plastyczno-technicznym „Piekarczyk XXI wieku, bohater Elbląga”, starsi uczniowie sprawdzili swoją wiedzę w „Elbląskim Omnibusie”, a w konkursie fotograficznym „Elbląg i okolice, piękno, które widzę” pokazali miasto widziane własnymi oczami. Nie zabrakło również konkursu kulinarnego „Jesienne przetwory”. Najwięcej emocji wzbudziła jednak rodzinna rywalizacja o tytuł Super Rodziny. Dzieci i dorośli wspólnie mierzyli się z kolejnymi zadaniami, zbierając punkty za swoje wyniki. Każda konkurencja była okazją do sprawdzenia nie tylko sprawności czy wiedzy, ale przede wszystkim umiejętności współpracy. Ostatecznie o zwycięstwie zdecydowała suma zdobytych punktów.

Tegoroczny festyn był czymś więcej niż tylko sobotnim spotkaniem. Był wspólną podróżą przez historię Elbląga, pokazem uczniowskiej kreatywności i okazją do spotkania przy dobrej zabawie. Piekarczyk pojawił się w nowoczesnej odsłonie, a szkolne boisko na kilka godzin stało się miejscem, w którym historia miasta spotkała się z pomysłami i energią młodego pokolenia.

Festyn „Dbamy i mamy” został zrealizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Dziękujemy uczniom, rodzicom i wszystkim osobom, które zaangażowały się w przygotowanie wydarzenia. To dzięki Wam Elbląg naprawdę stał się tego dnia magicznym miejscem na ziemi.