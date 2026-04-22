Po 60 latach Elbląg wraca na podium Olimpiady Matematycznej

17-letni Stanisław Jółkowski z Elbląga znalazł się wśród laureatów tegorocznej ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej, uznawanej za najbardziej prestiżowy konkurs z tego przedmiotu dla młodzieży szkolnej. To pierwszy elbląski laureat Olimpiady Matematycznej od 1965 roku.

Do Olimpiady przygotowywał się samodzielnie, bo chociaż jest uczniem Liceum Ogólnokształcącego Montessori, to w trybie edukacji domowej. Ten sukces otwiera mu drogę do wielu renomowanych uczelni, w tym medycznych. Stanisław docenia to, ale jak podkreśla, największą motywacją do udziału w Olimpiadzie była satysfakcja i pasja, którą jest dla niego matematyka.

- Przygodę z matematyką tak na poważnie rozpocząłem cztery lata temu. Rozwiązywałem zadania samodzielnie i powoli się z nimi rozkręcałem. Im były trudniejsze, tym większą radość mi sprawiały – mówi uczeń.

Takie przygotowania wymagały sporo dyscypliny.

- Siadałem rano do zestawu zadań z ubiegłych lat, które były dostępne w Internecie i rozwiązywałem, czasem zajmowało mi to pięć godzin. Do Olimpiady przygotowywałem się około dwa lata, przeszedłem etap podstawowy i okręgowy tego konkursu. Zadania finałowe nie zaskoczyły mnie jakoś specjalnie. Łącznie było ich sześć, dwóch nie udało mi się rozwiązać: jednego z kombinatoryki i jednego z algorytmów. Ja najbardziej lubię geometrię i teorię liczb – mówi Stanisław.

Młodemu Elblążaninowi zabrakło niewiele punków, by dostać się na ogólnoświatową Olimpiadę Matematyczną, która w tym roku odbędzie się w Chinach. Międzynarodowy konkurs to jego marzenie i cel, z którego nie rezygnuje.

- Będę próbował, ale mówiąc szczerze, to dla mnie najważniejsza jest satysfakcja, którą daje mi matematyka. Chciałbym zachęcić innych, aby również spróbowali swoich sił w Olimpiadzie – mówi Stanisław.

Finał LXXVII Olimpiady Matematycznej odbył się 25 i 26 marca w Iławie. Wzięło w nim udział 175 najlepszych młodych matematyków z całej Polski.