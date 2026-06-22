Sukcesy uczniów ZSM w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mechatronicznej

W dniach 18–19 czerwca 2026 r. w Chełmie odbył się finał Ogólnopolskiej Olimpiady Mechatronicznej organizowanej przez Zespół Szkół Technicznych w Chełmie oraz Branżowe Centrum Umiejętności w Dziedzinie Mechatronika. Z ogromną dumą informujemy, że nasi uczniowie osiągnęli bardzo wysokie wyniki na szczeblu ogólnopolskim:

Michał Orchowski (4A) – 5. miejsce w Polsce oraz tytuł laureata Olimpiady.

Marceli Ptaszek (4A) – 22. miejsce w Polsce oraz tytuł finalisty Olimpiady.

Finał składał się z dwóch etapów. W pierwszym uczestnicy rozwiązywali zadania zamknięte i otwarte sprawdzające wiedzę teoretyczną, natomiast w drugim wykonywali zadania praktyczne.

Mimo bardzo silnej konkurencji i rywalizacji z reprezentacjami szkół posiadającymi duże doświadczenie w tego typu konkursach, uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych poradzili sobie znakomicie, godnie reprezentując naszą szkołę na arenie krajowej. Udział w Olimpiadzie był nie tylko okazją do sprawdzenia swoich umiejętności, ale również do zdobycia cennego doświadczenia oraz atrakcyjnych nagród.

Do sukcesu uczniów przyczyniło się także zaangażowanie ich opiekuna, pana Konrada Bobko, który przygotowywał i wspierał uczestników na wszystkich etapach Olimpiady.

Serdecznie gratulujemy Michałowi i Marcelemu oraz ich opiekunowi oraz życzymy kolejnych sukcesów w rozwijaniu pasji i zainteresowań mechatronicznych!