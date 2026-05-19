Wojewódzkie eliminacje warmińsko-mazurskiego Turnieju BRD

fot. arch. KMP Elbląg

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego zaprasza na Wojewódzkie eliminacje Warmińsko-Mazurskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2026 r. Odbędą się 21 i 22 maja 2026 r. w Szkole Podstawowej Nr 4 w Elblągu przy ul. Mickiewicza 41.

Turniej jest skierowany do uczniów szkół podstawowych regionu warmińsko-mazurskiego i jest eliminacją Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Turniej jest objęty Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

 

Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez:

  1. Popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.
  2. Kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu.
  3. Popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
  4. Popularyzowanie roweru, jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.
  5. Inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Finał składa się z następujących konkurencji:

Konkurencja teoretyczna:

– Testy z wiedzy z przepisów ruchu drogowego oraz test skrzyżowań.

Konkurencje praktyczne:

– Jazda rowerem po torze sprawnościowym

- Jazda rowerem po miasteczku ruchu drogowego

– Pierwsza pomoc przedmedyczna


