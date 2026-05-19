Wojewódzkie eliminacje warmińsko-mazurskiego Turnieju BRD
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego zaprasza na Wojewódzkie eliminacje Warmińsko-Mazurskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2026 r. Odbędą się 21 i 22 maja 2026 r. w Szkole Podstawowej Nr 4 w Elblągu przy ul. Mickiewicza 41.
Turniej jest skierowany do uczniów szkół podstawowych regionu warmińsko-mazurskiego i jest eliminacją Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Turniej jest objęty Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez:
- Popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.
- Kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu.
- Popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
- Popularyzowanie roweru, jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.
- Inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Finał składa się z następujących konkurencji:
Konkurencja teoretyczna:
– Testy z wiedzy z przepisów ruchu drogowego oraz test skrzyżowań.
Konkurencje praktyczne:
– Jazda rowerem po torze sprawnościowym
- Jazda rowerem po miasteczku ruchu drogowego
– Pierwsza pomoc przedmedyczna