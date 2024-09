Andrzej Kilanowski

Związany również z mediami, był korespondentem diecezjalnym odpowiedzialnym za kontakt z dziennikarzami, współpracował też m. in. z Telewizją Elbląską. Jest proboszczem parafii pw. św. Jerzego w Elblągu (od 2013 r.) i wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Elblągu, a także dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego w elbląskiej kurii.

