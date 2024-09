Prywatnie płk Andrzej Nowakowski to szczęśliwy mąż i ojciec dwóch córek. Pasjonat muzyki filmowej, książki oraz doświadczania bliskości piękna natury.

Oddział Żandarmerii Wojskowej w Elblągu dowodzony przez pułkownika Nowakowskiego realizuje na co dzień zadania między innymi z zakresu dochodzeniowo-śledczego, prewencyjnego, operacyjno-rozpoznawczego, sztabowego, profilaktyki czy też wydawania pozwoleń na broń. Zasięg oddziału z podległymi zamiejscowymi wydziałami w Gdyni i Bemowie Piskim oraz placówkami w Bartoszycach, Braniewie, Giżycku, Malborku, Morągu to województwo warmińsko-mazurskie oraz większość pomorskiego. Elbląscy żandarmi wykonują obecnie zadania także na granicy oraz w ramach Polskich Kontyngentów Wojskowych.

W uznaniu zasług wielokrotne wyróżniany, w tym kordzikiem honorowym, czy też tytułem oficera roku Żandarmerii Wojskowej, za co w nagrodę brał udział w Watykanie w spotkaniu przedstawicieli światowych służb mundurowych z papieżem. Kierowane i nadzorowane wydziały: kryminalny oraz dochodzeniowo-śledczy wielokrotnie otrzymywały roczne tytuły „przodujący wydział” w całej strukturze ŻW.

W związku z restrukturyzacją etatową gdyńskiego oddziału w 2010 roku wrócił do rodzinnego miasta i kontynuował pracę policjanta wojskowego w procesie karnym, by finalnie zostać szefem wydziału dochodzeniowo-śledczego OŻW w Elblągu z powierzeniem dodatkowych obowiązków jako szef wydziału kryminalnego.

