Andrzej Śliwka

Absolwent I LO w Elblągu. Studiował prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Na UG odbył również studia podyplomowe z kierunku Prawo podatkowe. W Warszawie uczył się w Okręgowej Izbie Radców Prawnych. Pracował w Departamencie Programowania Prac Rządu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Był również członkiem rady nadzorczej przedsiębiorstwa Tauron Polska Energia. W 2020 r. został wiceministrem aktywów państwowych w rządzie Mateusza Morawieckiego. Odpowiadał tam za nadzór właścicielski nad spółkami skarbu państwa. Sprawował tą funkcję do 2023 r. Także w 2020 roku piastował funkcję podsekretarza stanu w tym ministerstwie. W Elblągu szerszej publiczności pokazał się w lipcu 2022 r., gdy wraz z innymi członkami PIS ogłosił deklarację 100 milionów złotych dla elbląskiego portu w zamian za większościowy pakiet udziałów w spółce.

