Arkadiusz Jachimowicz

Doprowadził do powstania Domu pod Cisem przy ul. Stawidłowej nad rzeką Elbląg, który łączy funkcje aktywizacji społecznej, czyli Domu Sąsiedzkiego, oraz integracji społeczno-zawodowej, czyli Centrum Integracji Społecznej. Działa tu pierwszy w regionie sklep społeczny - centrum naprawy i ponownego użytkowania przedmiotów.

Redaktor naczelny pisma Pozarządowiec (od 1996 ok. 180 wydanych numerów pisma), dziennikarz, publicysta. Jest autorem i redaktorem szeregu publikacji poświęconych zagadnieniom sektora obywatelskiego w Elblągu, regionie i kraju.

