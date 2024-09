Arkadiusz Kosecki

Mąż Marii Koseckiej, byłej elbląskiej radnej kilku kadencji. Należy razem z nią do Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej, który był jednym z inicjatorów powstania w Elblągu Pomnika Twórców Niepodległości, odsłoniętego w 2021 roku w Święto Niepodległości.

Był między innym dyrektorem Zakładu Konstrukcji Stalowych Elzam Holding, prezesem Zarządu Stokota Elzam, Stoczni Elbląg, firmy Dekom oraz szefem Biura Grupy Lotos SA, gdzie odpowiadał za monitorowanie efektywności procesów produkcyjnych i analizę procesów restrukturyzacyjnych. Od 1 grudnia 2021 roku jest dyrektorem Elbląskiego Parku Technologicznego. Wygrał konkurs na to stanowisko.

