dyrektor Zarządu Portu Morskiego

Arkadiusz Zgliński urodził się 18 czerwca 1976 roku w Elblągu. Absolwent Technikum Hotelarskiego w Elblągu, Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Akademii Morskiej w Gdyni.

Przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej mieszkał w Wielkiej Brytanii i uczęszczał do London Business School. Po 6 latach wrócił do rodzinnego Elbląga i w 2006 roku rozpoczął pracę w Urzędzie Miejskim w Elblągu, w Departamencie Promocji,później zajmował się współpracą międzynarodową.

Od 2010 roku pełni funkcję dyrektora Zarządu Portu Morskiego Elbląg.

Jest współzałożycielem Związku Małych Portów Morskich, a także członkiem rady Krajowej Izby Gospodarki Morskiej, członkiem Związku Pracodawców Ziemi Elbląskiej, Zespołu Ekspertów Parlamentarnego Zespołu Dróg Wodnych, rady Społeczno-Gospodarczej Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych, Rady Konsultacyjnej w Instytucie Ekonomicznych Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu.

Hobby: wędkarstwo spinningowe (członek Baltic Sea Fishing), squash.