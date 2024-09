Artur Hauke (ur. W 1971 w Zabrzu) jest aktorem Teatru im. A. Sewruka. Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie (Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu). Pracował w teatrach w Częstochowie, Łodzi, Rzeszowie, Sosnowcu, w 2011 r. zaczął występować w elbląskim teatrze. Otrzymał Odznakę Honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej w 2016 r. Występował w filmach "Kret" i "Tu się urodziłem". Debiutował na scenie jako Pustak w "Fircyku w zalotach" w 1996. Laureat czterech nagród "Aleksander" przyznawanych przez elbląski teatr.

