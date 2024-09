Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim na kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna, ma tytuł instruktora fitness, odbyła też studia podyplomowe na kierunku grafika komputerowa i multimedia Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Niegdyś przez 6 lat pracowała na stanowisku rzecznika prasowego i specjalisty ds. komunikacji w Centrum Sztuki Galerii EL w Elblągu. Interesuje się m. in. fotografią mobilną, literaturą, angażuje się w miejskie inicjatywy, zwłaszcza związane z ekologią.

Beata Branicka (ur. w Gliwicach) jest prezeską Stowarzyszenia Kulturalnego CO Jest? W jego ramach współorganizuje cenione przez mieszkańców wydarzenia i inicjatywy takie jak Elbląskie Święto Muzyki, cykl Miasto. Gramy czy Rzeka Kultury. Jest też kuratorką Kiosku Kultury nad rzeką Elbląg, czyli galerii sztuki mieszczącej się w dawnym kiosku Ruchu. Jest związana ze Stowarzyszeniem Laboratorium Sztuki. Działa jako DJ m. in. w ramach Disco Mjażżdżo.

