Beata Przewłocka jest aktorką Teatru im. A. Sewruka w Elblągu. W 1991 zdała egzamin eksternistyczny przed Państwową Komisją Egzaminacyjną Ministerstwa Kultury i Sztuki uzyskując tytuł aktorki dramatu. Pracowała w teatrach w Tarnowie, Legnicy, Częstochowie, w Elblągu występuje od 1996 r. W 2008 r. otrzymała honorową odznakę "Zasłużony dla Kultury Polskiej", trzykrotnie była laureatką elbląskich Aleksandrów. Pracę w teatrze zaczynała w 1987 jako sufler i inspicjent, było to w Tarnowskim Teatrze im. Ludwika Solskiego.

