Bogdan Grzymowicz

Był członkiem Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego Ostróda, następnie zastępcą dowódcy tej grupy. Przeszedł poszczególne szczeble kariery strażackiej: od starszego ratownika (2006 r.) do zastępcy komendanta PSP w Iławie (od 1 czerwca 2022 r.).

