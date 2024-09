Laureat nagród aktorskich. Otrzymał m. in. Grand Prix za monodram "Chodnik" na XXX Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Jednego Aktora w Toruniu, nagrody prezydenta Gdyni czy elbląskiego Aleksandra w 2023 roku. Trzykrotnie wybrany najlepszym aktorem sceny letniej Teatru Miejskiego w Gdyni (2003, 2006, 2007). Znany z ról m.in. w "Kontrabasiście" czy "Zorbie".

Dariusz Siastacz (ur. w 1962 w Jałowęsach) jest aktorem Teatru im. A. Sewruka. Absolwent Studium Wokalno-Aktorskiego przy Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej w Gdyni. Pracował m. in. w teatrach w Gdyni, Sopocie, Toruniu, Bielsko-Białej, Warszawie. W Elblągu gra od 2017 r. Jest również aktorem filmowym i serialowym.

