Posłanka, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

Elżbieta Gelert rodziła się w 1955 w Gdańsku.

W 1984 ukończyła studia na Wydziale Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Poznaniu, a w 1996 studia podyplomowe z zarządzania Szpitalami w Szkole Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracowała w szpitalach we Fromborku i Bartoszycach, w 1998 objęła stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

Należała do Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego, następnie przystąpiła do Platformy Obywatelskiej. Od 2002 do 2005 była radną rady miasta w Elblągu. W 2005 z ramienia PO została wybrana na senatora VI kadencji w okręgu elbląskim.

W wyborach samorządowych w 2006 bez powodzenia kandydowała na stanowisko prezydenta Elbląga, uzyskując jednocześnie ponownie mandat radnej miasta, na skutek czego utraciła mandat senatora. W 2010 ponownie wybrana na radną Elbląga.

W wyborach parlamentarnych w 2011 uzyskała mandat poselski jako kandydatka z listy PO, otrzymując 15 901 głosów w okręgu wyborczym nr 34. W Sejmie VII kadencji zasiadła w Komisji Zdrowia. W 2013 została kandydatką PO na urząd prezydenta Elbląga w przedterminowych wyborach. W pierwszej turze wyborów uzyskała około 7,5 tys. głosów (21,25%), zajmując 2. miejsce spośród 10 kandydatów i przechodząc do drugiej tury wyborów razem z kandydatem PiS Jerzym Wilkiem. W drugiej turze uzyskała około 16,1 tys. głosów (48,26%), przegrywając ze swoim konkurentem.

W 2015 z powodzeniem ubiegała się o poselską reelekcję (dostała 13 540 głosów). W Sejmie VIII kadencji została członkinią Komisji Zdrowia oraz Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych. W wyborach w 2019 i 2023 z ramienia Koalicji Obywatelskiej była wybierana na kolejne kadencje Sejmu, otrzymując odpowiednio 11 590 głosów oraz 15 847 głosów. W X kadencji Sejmu została zastępczynią przewodniczącego Komisji Zdrowia.