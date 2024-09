Gabriela Zimirowska

Urodzona w 1973 r. Prezes Elbląskiego Centrum Wolontariatu. Jej obszar działania to pomoc społeczna, oświata i wychowanie. Założycielka sieci Wolontariatu Warmii i Mazur. Zaangażowana w aktywizację społeczną obywateli, w tym osób i grup marginalizowanych, a przede wszystkim angażuje te osoby w różnego rodzaju akcje pomocowe i zbiórki. Pod jej przewodnictwem Elbląskie Centrum Wolontariatu podejmuje wiele przedsięwzięć: m.in. konkurs "Barwy Wolontariatu" na Warmii i Mazurach, zainicjowało powstanie Funduszu Dzieci Niepełnosprawnych „Słonik”, partnerstwa na rzecz rozwoju Dojrzałego Wolontariatu w Elblągu. Regionalne Centrum Wolontariatu włącza się każdego roku w organizację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

