Janusz Nowak zasiada też w radzie nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Należy do Lewicy (wcześniej Sojusz Lewicy Demokratycznej), jest szefem jej elbląskich struktur.

Zawodową karierę rozpoczął w Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego, przechodząc drogę od majstra do dyrektora naczelnego. Po prywatyzacji przedsiębiorstwa powołał do życia firmę ELBROL, którego przez lata była dyrektorem.

Ewentualne uwagi odnośnie przedstawianych w dziale "Who is who" biogramów prosimy przysyłać na adres whoiswho@portel.pl . Biogram chętnie uzupełnimy też o osobiste informacje dotyczące np. hobby, szczególnych zainteresowań, czy uprawianego sportu.