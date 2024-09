Jerzy Wcisła

Autor wielu publikacji i organizator konferencji. Od 30 lat zajmuje się tematem połączenia w portu w Elblągu z Bałtykiem (przekop) oraz odbudowaniem żeglugi śródlądowej w Polsce i doprowadzeniem do tego, by rzeki chroniły nas przed suszami i nie zagrażały powodziami.

W latach 1979-91 pracował kolejno jako mechanik, kierownik techniczny i zastępca dyrektora w Spółdzielni Transportu Samochodowego w Nowym Dworze Gdańskim. W 1991 r. podjął pracę dziennikarza, został właścicielem i redaktorem naczelnym „Gazety Żuławskiej” w tym samym mieście. W latach 1997–2000 był redaktorem naczelnym „Gazety Elbląskiej”. Od 2001 do 2006 roku pełnił funkcję dyrektora biura poselskiego Stanisława Gorczycy w Elblągu.

Ewentualne uwagi odnośnie przedstawianych w dziale "Who is who" biogramów prosimy przysyłać na adres whoiswho@portel.pl . Biogram chętnie uzupełnimy też o osobiste informacje dotyczące np. hobby, szczególnych zainteresowań, czy uprawianego sportu.