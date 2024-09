Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym diecezji warmińskiej w 1989 r. W tym czasie rezydował w Ełku. W 1992 został biskupem pomocniczym w nowo ustanowionej diecezji elbląskiej. Pełnił funkcję dyrektora Diecezjalnego Domu Formacyjnego Rodzin w Stagniewie. Założył i pełnił funkcję redaktora naczelnego diecezjalnych czasopism katolickich „Martyria” w diecezji warmińskiej i „Wspólnota. Aby stanowili jedno” w diecezji elbląskiej.

Józef Wysocki (ur. 1940 w Jartyporach k. Węgrowa) jest biskupem seniorem diecezji elbląskiej. W 1959 złożył egzamin dojrzałości w Technikum Torfowym w Elblągu, studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym „Hosianum” w Olsztynie ukończył w 1965 r. i przyjął święcenia kapłańskie. Jako wikariusz pracował w parafiach w Bartoszycach, Olsztynie, Giżycku, później był m. in. proboszczem w Ełku. W 1986 roku uzyskał stopień doktora teologii praktycznej małżeństwa i rodziny.

