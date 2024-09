Wiceprezydent Elbląga

Katarzyna Wiśniewska urodziła się w 1978 roku w Elblągu. Jest absolwentką wydziału geodezji o kierunku planowania przestrzennego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, a także trzyletnich studiów licencjackich z pedagogiki i wychowania artystycznego na UWM w Olsztynie oraz studiów licencjackich z historii sztuki na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończyła także dwa studia podyplomowe: z urbanistyki oraz z zarządzania przestrzennego miast na Politechnice Gdańskiej, ma uprawnienia urbanistyczne. Pracowała w Miejskim Biurze Urbanistycznym pod kierunkiem Jacka Bocheńskiego.

W 2011 roku wygrała konkurs na dyrektora departamentu urbanistyki i architektury Urzędu Miejskiego, którą to funkcję pełniła do czasu powołania na I wiceprezydenta Elbląga, co nastąpiło w maju 2024 r.

Jej pasją jest taniec, który trenuje w jednej z elbląskich szkół tańca. Z koleżankami z zespołu mają na koncie m.in. wicemistrzostwo Polski organizacji WADF.