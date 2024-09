Krzysztof Nowacki

Zainteresowania to social media, zabytkowe pojazdy i oczywiście strzelectwo sportowe, choć nie tylko sportowe… W policji jest również instruktorem wyszkolenia strzeleckiego i pracuje z policjantami na strzelnicach.

Na co dzień udziela informacji mediom na temat pracy elbląskich policjantów oraz zdarzeń kryminalnych, prowadzi też facebookowy profil Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

Pisanie „tekstów” rozpoczął zaraz po maturze pracując jako dziennikarz w lokalnych mediach: w tygodniku Gazeta Elbląska oraz później Dzienniku Elbląskim. Jak twierdzi, coś z tej pracy pozostało mu do dziś. Jest współautorem kampanii związanej z przeciwdziałaniem oszustwom na osobach starszych oraz medialnych spotów dotyczących bezpieczeństwa drogowego.

