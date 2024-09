Lesław Ostaszkiewicz

Jest laureatem m. in. Nagrody Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu (1996), Nagrody Wojewody Warmińsko-Mazurskiego (2000), Nagrody Marszałka Warmińsko-Mazurskiego (2000), Lauru Wiosny za najlepszą rolę męską na II Międzynarodowym Festiwalu Jednego Aktora (2008) pierwszej nagrody oraz nagrody aktorskiej na III Ogólnoukraińskim Festiwalu Teatralnym “Kołomyjskie Prezentacje” w Kołomyi (2011), dwukrotnie otrzymał elbląskiego Aleksandra.

Ewentualne uwagi odnośnie przedstawianych w dziale "Who is who" biogramów prosimy przysyłać na adres whoiswho@portel.pl . Biogram chętnie uzupełnimy też o osobiste informacje dotyczące np. hobby, szczególnych zainteresowań, czy uprawianego sportu.