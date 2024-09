Małgorzata Sowicka

Dyrektorem jestem już dwie kadencje, które zbiegły się z czasem reformy edukacji, epidemii i ostatnio wojny na Ukrainie i związanej z nią kryzysem uchodźczym. Skutecznie prowadzę sprawy elbląskiej edukacji. W 2018 roku Elbląg został uhonorowany nagrodami Samorządowy Lider Edukacji i Lider Jakości Kształcenia. Prywatnie mama dorosłych dzieci – córka Anna pracuje jako lekarz w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu , syn Piotr - lekarz, odbywa staż w Szpitalu Miejskim. Zainteresowania i hobby związane są z literaturą faktu, biologią środowiska , socjologią. Na co dzień zajmuję się dwoma przygarniętymi kotami.

Urodziła się w 1965 r. w Potęgowie. Absolwentka polonistyki Uniwersytetu Gdańskiego, logopedii, specjalista emisji głosu. Ponadto ukończyła organizację i zarządzanie oświatą oraz uzyskała uprawnienia Ministerstwa Skarbu Państwa do zasiadania w radach nadzorczych spółek prawa handlowego (była m.in. w radzie nadzorczej Portu Elbląg) Z oświatą związana od 30 lat. Dyrektorem Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Elblągu jest od 2015 roku. Pracowała w wielu obszarach edukacji: - w szkołach o profilu zawodowym- w Zespole Szkół Rolniczych w Stargardzie Szczecińskim jako nauczyciel języka polskiego -w poradni Psychologiczno- pedagogicznej w Nowym dworze Gdańskim jako logopeda - Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym nr2 w Elblągu jako logopeda - w III Liceum Ogólnokształcącym w Elblągu jako polonista. W latach 1999-2015 w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu pracowała jako konsultant , szkoląc nauczycieli z 9 powiatów województwa warmińsko- mazurskiego. Wdrażała Nową Maturę, koordynowała pracę 4 zespołów egzaminatorów egzaminu maturalnego z języka polskiego w Elblągu. Przez lata, jako reprezentant Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży, była członkiem zespołu przygotowującego modele odpowiedzi do zadań maturalnych w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie -wg tych modeli matury sprawdzane były w całej Polsce. Trener ekspertów MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli, trener egzaminatorów, trener nauczycieli, autor wielu artykułów o zasięgu ogólnopolskim, wykładowca. Za swą pracę wielokrotnie nagradzana , w tym Medalem KEN, Złotym i Brązowym Krzyżem Zasługi, Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, ostatnio Złotym Medalem za długoletnia służbę. W działalności społecznej - wiceprezes ZNP oddziału w Elblągu, członek zarządu Okręgu, odznaczona złotą odznaką ZNP. W 2014 roku, za działalność oświatową na rzecz miasta Elbląga, nagrodzona przez Radę Miejską medalem honorowym „Bene Merentibus”

