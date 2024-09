Marek Cymerys

Lata 2015-2017 to praca w Przedsiębiorstwie Dróg i Mostów sp. Z o.o. w Elblągu na stanowisku dyrektora spółki oraz likwidatora PDiM sp.z o.o.. Był organizatorem Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. na bazie zlikwidowanego PDiM i MPO w Elblągu. Od 30 maja 2017 r. jest dyrektorem Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.

Zawodową karierę rozpoczął 1987 r. w Przedsiębiorstwie Dróg i Zieleni Miejskiej w Elblągu, gdzie do roku 1990 zdobywał doświadczenie jako inspektor ds. dróg; mistrz w Zakładzie Dróg; zastępca kierownika Zakładu Dróg; kierownik Zakładu Dróg.

